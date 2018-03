Mia Büchele bleibt zweimal ganz cool

Die U 15-Juniorinnen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) haben am Mittwoch ihr zweites Länderspiel der Saison deutlich gewonnen. In Tubize schlug die DFB-Auswahl Gastgeber Belgien mit 8:2 (6:1). Schon in der ersten Halbzeit erzielte die Mannschaft von Trainerin Bettina Wiegmann sechs Tore und ließ es im zweiten Durchgang etwas ruhiger angehen.

Zweifache Torschützin war die Riedlingerin Mia Büchele (SSV Ulm). Büchele wurde in der 41. Minute für Carlotta Wamser eingewechselt und trat nur 16 Minuten nach ihrer Einwechslung zum Elfmeter an und traf zum zwischenzeitlichen 7:2 für die deutsche Mannschaft (57.). In ihrem zweiten U15-Länderspiel blieb Büchele auch ein zweites Mal vom Elfmeterpunkt eiskalt und setzte das Spielgerät ein weiteres Mal in die Maschen, zum 8:2-Endstand (71.). Mia Büchele hatte im Herbst gegen die USA debütiert.

Bundestrainerin Wiegmann war trotz der beiden Gegentore mit der Partie zufrieden. „Wir haben sehr engagiert gespielt und schon vorne Druck gemacht. Das frühe Pressing hat sich bezahlt gemacht“, sagte die DFB-Trainerin: „Die frühe Führung hat uns zusätzlich Sicherheit gegeben. Allerdings hätten wir die eine oder andere Situation mit noch mehr Ruhe besser ausspielen können.“ Die acht Tore erzielten Franziska Kett (1./12./19.), Ria Clara Fröhlich (8.), Maja Sternad (23.), Natasha Kowalski (37.) und Mia Büchele (57./FE/71./FE) für Deutschland, das zum Abschluss des Kaderlehrgangs einige vielversprechende Ansätze zeigte. Für Belgien verkürzten Marie Detruyer (40.+ 1) und Luna Vanzeir (55.) zwischenzeitlich auf 2:6.

„Wir haben verdient gewonnen. Wir haben im Training intensiv an einigen Dingen gearbeitet“, sagte Wiegmann: „Davon konnte man schon deutliche Ansätze sehen. Aber wir lehnen uns jetzt nicht zurück. Wir wollen weiter intensiv arbeiten.“ Im vergangenen November hatte die deutsche U 15 mit 1:6 gegen die USA verloren.