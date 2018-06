„Metzger-Hans“ feiert seinen 80. Geburtstag

Am vergangenen Donnerstag hat Johann Schmid aus Wilfertsweiler, in der Region besser bekannt unter „Metzger-Hans“, seinen 80. Geburtstag gefeiert. Wie es sich für einen begeisterten Naturliebhaber und Waidmann gehört, startete er dieses Fest in Gottes freier Natur.

Hansjörg Mutschler hatte seine Kutsche eingespannt und so ging es mit zwei Pferdestärken durch sein Jagdgebiet, dem Wagenhart und unterhalb des Königseggs nach Riedhausen, wo er im Rundhaus, das von seiner Tochter Andrea geführt wird, mit seiner Familie die acht erlebnisreichen Lebensjahrzehnte feierte.

Am 21. Juni 1938 als ältester Sohn von Johann und Paula Schmid in Wilfertsweiler geboren, hieß es schon in früher Jugend in der elterlichen Landwirtschaft anzupacken. Nach dem frühen Tod seines Vaters musste er schon als 16-Jähriger Verantwortung übernehmen. Nach der Volksschule erlernte er beim Paradieswirt Georg Hildenbrand den Beruf des Metzgers. Dort kreuzten sich auch die Wege mit seiner Erika, die er 1964 ehelichte. Ihre Ehe wurde mit zwei Söhnen und zwei Töchter gesegnet. Um sich ein Zubrot zur übernommenen Landwirtschaft zu verdienen, verdingte er sich , damals üblich, als Hausmetzger, was für ihn eine Lebensaufgabe werden sollte.

Bis Anfang diesen Jahres und damit 60 Jahre lang, war er, der „Metzger-Hans“ in der ganzen Region der anerkannte Fachmann für Hausschlachtungen. „In den Spitzenzeiten hatte ich pro Jahr 300 Hausschlachtungen“ erinnert sich der Jubilar. Daneben betrieb er das Schlachthaus in Bogenweiler und war 24 Jahre der Metzger des Kloster Sießen. Als wenn Landwirtschaft, Beruf und Familie nicht schon den Tag ausfüllte, engagierte sich Johann Schmid schon früh in und für die Gemeinschaft. Beim legendären Gründer des Musikvereines Boms, Dirigent Wilhelm Brecht, startete er 1951 als 13-Jähriger seine Musikerkarriere. Bei der Wiedergründung 1961 war er eines der Gründungsmitglieder als Trompeter. Diesem Instrument blieb er während seiner ganzen Musikerzeit treu. Von 1976 bis 2000 war er Vorsitzender des Musikvereins Boms. In diese Zeit fiel 1978 die Fahnenweihe und 1981 das unvergessliche Bezirksmusikfest. Auch war er der Initiator der noch heute aktiven Partnerschaft mit dem Musikverein Niederrasen im südtirolerischen Antholzer Tal.

Mitbegründer der Feuerwehrmusik

Einen weiteren Namen in der Blasmusikszene machte er sich als Mitbegründer der über die Region hinaus bekannten Feuerwehrmusik Bad Saulgau, in der er 40 Jahre aktiv spielte. Dazu kommen noch 16 Jahre Gastmusiker bei der Seniorenkapelle Gutenstein im Donautal. Neben der Musik war und ist das Waidwerk seine große Leidenschaft. Bis heute engagiert er sich für die Jägerschaft. Derzeit immer noch als Hegeringleiter der Kreisjägervereinigung des Altkreis Saulgau. Aus gläubigem Haus kommend, ritt er schon 1958 erstmals am Blutfreitag in Weingarten mit. 51 Mal nahem er an dieser Reiterprozession und 40 Mal in Bad Wurzach als Mitglied der Blutreitergruppe Saulgau und Umgebung teil.

Auch die Floriansjünger profitierten von Johann Schmid, der 45 Jahre Teil der Feuerwehrabteilung Wilfertsweiler beziehungsweise Haid-Bogenweiler war und seit 2001 deren Ehrenmitglied ist. Bei soviel gesellschaftlichem Engagement war es kein Wunder, dass bei der offiziellen Geburtstagsfeier im DGH Bogenweiler gefüllt war. Die Jagdhornbläser Riedlingen und Saulgau eröffneten musikalisch mit dem „Aufzug der Kavalkade“. Winfried Halder vom Musikverein Boms, der stellvertretende Stadtbrandmeister Wolfgang Schmid, Albert Kleiner von der Seniorenkapelle Gutenstein, Tina Wetzel von der Kreisjägervereinigung und Karl Wetzel von der Blutreitergruppe Bad Saulgau und Umgebung würdigten in ihren Laudatien die vielfältigen Verdienste des immer noch agilen Geburtstagskindes. (ki)