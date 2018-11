Mengens Ziel ist ein Punkt

Der FC Mengen empfängt zum letzten Spiel des Kalenderjahres in der Fußball-Landesliga am Samstag (14 Uhr, Ablachstadion) den SV Kehlen. Der Tabellenneunte spielt gegen den Tabellenfünften. Ziel des FC Mengen ist ein versöhnlicher Abschluss eines anstrengenden und turbulenten Fußballjahrs.

21 Punkte, Platz neun, zweitbester Aufsteiger - so schlecht ist die Bilanz des Meisters der Bezirksliga Donau in der ersten Landesligasaison nach 24 Jahren Pause nicht. Trotzdem sagt Trainer Miroslav Topalusic. „Klar, mit der Punktzahl bin ich zufrieden, mit den Leistungen war ich es nicht immer. Uns fehlt einfach in gewissen Situationen noch die Landesligaerfahrung. Wir haben einige Spiele vielleicht auch glücklich gewonnen“, sagt er. „21 Punkte sind okay, aber wir hatten gerade gegen Ostrach und gegen Altheim ein Leistungsloch. Warum es in den Derbys nicht so funktioniert hat?“, stellt sich Topalusic die Frage. „Das wollen wir in der Zukunft besser machen. Wenn alles perfekt gelaufen wäre, wären wir unter Umständen Dritter. Aber das ist nicht unser Anspruch in der ersten Landesligasaison.“

Und auch am Wochenende würde Topalusic sich mit einem Punkt zufrieden zeigen. „Das würde ich sofort unterschreiben“, sagt der Trainer. Auch, weil die personelle Situation alles andere als rosig ist. Dennis Ivanesic ist noch einmal nach Ungarn zurückgekehrt, wo der 23-Jährige sein Auslandssemester abschließt. Anton Hartock fehlt beruflich, hinter Alexander Klotz, Patrick Klotz, Kevin Hartl, Gerold Kablitz und Maximilian Stumpp (alle erkrankt oder rekonvaleszent) stehen mehr oder weniger dicke Fragezeichen. „Wir müssen damit so umgehen wie wir das schon die gesamte Saison tun und die Ausfälle kompensieren“, sagt Topalusic. „Wir wollen das Jahr mit einem positiven Erlebnis abschließen.“ Denn am Samstag, ab 15.45 Uhr ist erst mal ausruhen ausgesagt. „Wir machen dann für dieses Jahr Trainingspause, donnerstags gehen wir ein bisschen in die Halle. Wir nehmen nur an einem Hallenturnier teil, an den Hallenkreismeisterschaften. In die Rückrundenvorbereitung steigen wir Ende Januar ein. Dann haben wir sechs Wochen“, sagt Topalusic.

Dem Gegner vom Samstag, dem SV Kehlen, macht der Mengener Coach ein Riesenkompliment. „Nach Berg und Friedrichshafen ist der SV Kehlen eine von zwei, drei Mannschaften, die dahinter kommen. Das ist eine gute Mannschaft, der die Zugänge Klawitter und Böning gut getan haben. Ich hoffe, wir können so gut auftrumpfen wie wir das in Kehlen (2:2, d. Red.) getan haben, obwohl wir natürlich nicht so gut besetzt sind.“ Im August hinterließen die Schwarz-Gelben einen richtig starken Eindruck. Der Punkt war am Ende glücklich für die Steinmaßl-Elf. Kehlen hat die vergangenen beiden Spiele gewonnen, zuletzt legte Klawitter Böning in Balingen das achte Saisontor auf. Steinmaßl musste aber auf mehrere Leistungsträger verzichten: Marcel Scheuböck, Nikolai Hack und Giovanni Paris.