Mengen zerlegt harmloses Kißlegg

Der FC Mengen hat am Samstag im Ablachstadion in Mengen die SG Kißlegg vor rund 150 Zuschauern mit 6:0 (3:0) besiegt. Der FC Mengen zeigte dabei im Duell der Aufsteiger von Beginn an eine beherzte Vorstellung und gewann - auch in dieser Höhe - verdient. Mit nun 20 Punkten arbeiten sich die Schwarz-Gelben in Mittelfeld nach vorne, nur einen Zähler hinter dem Lokalrivalen FC Ostrach.

Vom Anpfiff des guten Schiedsrichters Christian Cretnik weg unterstreicht die Mannschaft von Miro Topalusic, wen an diesem Tag den Platz als Sieger verlassen will. „Das Ergebnis hört sich deutlicher an, als es war“, sagt Topalusic nach der Partie. Im Vergleich zum 1:0-Sieg in Friedrichshafen schickt er seine Elf verändert ins Spiel. Alexander Klotz muss auf der Bank Platz nehmen, Maximilian Stumpp fehlt ebenfalls, für die beiden rücken Frommeld und Patrick Klotz wieder in die Startelf und bringen die Kißlegger Deckung ein ums andere Mal in Verlegenheit. Torhüter Merk kann spielen.

Mengen rotiert immer wieder geschickt, nicht nur Klotz und Frommeld tauchen in vorderster Linie auf, auch Nörz, Hartock und Konrad, der dem Spiel mit seiner Erfahrung sehr viel Stabilität gibt, schalten sich immer wieder vorne ein, vor allem Anton Hartock ist allgegenwärtig und unterstreicht in welcher Topform sich der Vielseitige derzeit befindet. Passenderweise ist es Hartock, der den Torreigen eröffnet. Nach einer Frommeld-Ecke überspringt er am langen Pfosten seinen Gegenspieler, köpft ein - 1:0 (17.). Konrad und Nörz haben die nächsten dicken Chancen, Kauk im SGK-Tor verhindert Schlimmeres. Nach einem steilen Zuspiel erhöht Patrick Klotz auf 2:0 (28.), ehe Krug die beste Chance für die Gäste hat, Merk aber zur Stelle ist und die Kugel unter sich begräbt (35.). Tobias Nörz leitet dann das 3:0 ein. Nach einem öffnenden Pass bricht er über links durch, legt den Ball in den Rücken der Abwehr, wo Frommeld steht und den Ball im Tor versenkt - 3:0 (37.). Halbzeit.

Auch in Halbzeit zwei verliert Mengen nichts von seinem Schwung. Zwar hat Schneider die erste Kißlegger Chance (50.), dann aber liefert sich Hartock ein Duell mit SGK-Schlussmann Kauk. Zuerst prüft er ihn mit dem Fuß, dann köpft er den Abpraller, wieder rettet Kauk (51.). Dann darf Uwe Willbold raus, Daniel Wolfert kommt zu seinem zweiten Einsatz nach seinem Comeback (59.). Erneut bleibt Merk Sieger gegen Schneider (60.), dann baut Mengen seine Führung aus. Der inzwischen ebenfalls eingewechselte Alex Klotz erkämpft auf der rechten Seite den Ball, über Frommeld, Kablitz und Nörz kommt der Ball zu Hartock, der Kauk keine Chance lässt - 4:0 (70.). Neun Minuten später findet ein weiter Pass aus der eigenen Abwehr von Schuler Alexander Klotz, der Kauk im Eins-gegen-eins bezwingt - 5:0 (79.), nur eine Minute später setzt Tobias Nörz den Schlusspunkt, als der eingewechselte Mücke durch die Abwehr spaziert und Nörz bedient (80.), bevor auch Pierre Hartl zu seinem Comebackeinsatz kommt und Konrad ersetzt (83.).

Miroslav Topalusic, Trainer des FC Mengen: „Das Ergebnis hört sich deutlicher an, als es war. So einfach hat es uns Kißlegg nicht gemacht. Trotzdem ist der Sieg auch in dieser Höhe verdient. Wir haben versucht, die Dinge spielerisch zu lösen. Das ist uns gelungen. Wir haben heute auch was fürs Torverhältnis gemacht. Am Ende können wir sogar noch höher gewinnen. Mit den 20 Punkten bin ich hochzufrieden. Jetzt können wir entspannter in die nächsten zwei, drei Spiele gehen.“ (mac)