Mengen wird seiner Favoritenrolle gerecht

Der FC Mengen, die SG Scheer/Ennetach, der TSV Sigmaringendorf und der SV Hohentengen haben sich am Freitagabend, im ersten Teil der Vorrunde der Hallenkreismeisterschaften im Fußball des Kreises Sigmaringen in der Mengener Ablachhalle durchgesetzt und sich die ersten Tickets für die Zwischenrunde am Sonntag gesichert.

Eindrucksvoll waren dabei vor allem die Auftritte des Landesligisten FC Mengen - fast wie erwartet - und - nicht ganz erwartet - des TSV Sigmaringendorf und des Gastgebers SG Scheer/Ennetach, der sich mit einem 2:1-Erfolg gegen den TSV Sigmaringendorf im letzten Spiel des Tages des Gruppensieg in Gruppe B sicherte. Hohentengen bot im ersten Gruppenspiel dem FC Mengen die Stirn und qualifizierte sich dank zweier Erfolge gegen Weithart (2:0) und Bolstern (8:0) ebenfalls für die Runde der besten Acht am Sonntag.

Der FC Mengen benötigte nur im Auftaktspiel etwas Anlauf. Bereits nach 70 Sekunden zappelte der Ball im Netz - des FC Mengen. Manuel Sommer hatte mit einem wuchtigen Schuss die Gögekicker in Führung gebracht. Doch nur 30 Sekunden später erzielte David Bachhofer den Ausgleich. Fortan rannte Mengen an und zwang Hohentengens Torwart Patrick Leichtle um die eine oder andere Parade. Als dann aber knapp 90 Sekunden vor Schluss nacheinander Alexander Klotz und Maximilian Stumpp mehrmals Maß nahmen war auch Leichtle geschlagen - 2:1 für die Schwarz-Gelben. In ihrer zweiten Partie ließ es der Landesligist, der mit „voller Kapelle“ (O-Ton David Haubner aus der Turnierleitung) angetreten war, richtig krachen. Die in Blockbildung angetretenen Mengener schossen in den 14 Minuten Spielzeit gegen den mit nur sechs Spielern insgesamt angetretenen SV Bolstern acht Tore, Bolstern wagte sich - verständlicherweise - nur selten über die Mittellinie.

B-Ligist verdient weiter

Die Überraschung des Turniers war am ersten Tag der TSV Sigmaringendorf. Bereits im ersten Spiel bezwang das Dorf die SG Rulfingen/Blochingen mit 2:1. Da zahlte es sich aus, dass sich der B-Ligist während der zuletzt spielfreien Zeit einem ausführlichen Hallentraining gewidmet haben soll. Attila Zeki und Knut Krause schossen das Dorf zum Sieg. Und im zweiten Turnierspiel bewies das Dorf dann auch noch Stehvermögen und Moral. 3:2 hieß es am Ende gegen den Bezirksligisten Krauchenwies/Hausen, der allerdings mit einigen Spielern der zweiten Mannschaft in Mengen antrat. Dabei ließ sich der TSV auch vom zwischenzeitlichen Ausgleich nicht vom Weg abbringen und Okan Okumus sorgte mit seinem zweiten Tor in diesem Spiel für den 3:2-Siegtreffer.

Die Hallenkreismeisterschaften werden am Samstag, ab 14 Uhr, mit zwei weiteren Vorrundengruppen der Männer und am Sonntag, ab 10.30 Uhr, mit der Zwischen- und Finalrunde der Männer sowie dem Frauenturnier fortgesetzt.

Vorrunde, Gruppe A

FC Mengen - SV Hohentengen 2:1. Tore: 0:1 Manuel Sommer, 1:1 David Bachhofer, 2:1 Maximilian Stumpp.

SV Bolstern - FV Weithart 3:3. - Tore: 0:1 Tobias Neher, 1:1 Patrick Gaksch, 1:2 Hans Vetter, 1:3 Marcelo Marichal, 2:3, 3:3 Patrick Gaksch.

FC Mengen - SV Bolstern 8:0. - Tore: 1:0 Alex Klotz, 2:0 Maximilian Stumpp, 3:0 Henry Dinser, 4:0 Henry Dinser, 5:0 Maximilian Stumpp, 6:0 Tobias Nörz, 7:0, 8:0 Patrick Klotz.

SV Hohentengen - FV Weithart 2:0. - Tore: 1:0 Jamie Lutz, 2:0 Fabian Beckert.

FC Mengen - FV Weithart 4:1. - Tore: 1:0 Tobias Nörz, 2:0 Patrick Klotz, 3:0 Max Schuler, 4:0 Patrick Klotz, 4:1 Yannick Janocha.

SV Hohentengen - SV Bolstern 8:0. - Torschützen lagen erst nach Redaktionsschluss vor, werden nachgereicht.

Endstand: 1. FC Mengen 14:2 Tore/9 Punkte, 2. SV Hohentengen 11:2/6, 3. FV Weithart 4:9/1, 4. SV Bolstern 3:19/1.

Der FC Mengen und der SV Hohentengen erreichen die Zwischenrunde am Sonntag.

Vorrunde, Gruppe B

FC Krauchenwies/Hausen - SG Scheer/Ennetach 0:1. - Tor: 0:1 Yannik Merk.

TSV Sigmaringendorf - SG Rulfingen/Blochingen 2:1. - Tore: 1:0 Attila Zeki, 1:1 Adrian Heinzle, 2:1 Knut Krause.

FC Krauchenwies/Hausen - TSV Sigmaringendorf 2:3. - Tore: 0:1 Okan Okumus, 1:1 Tim Kremer, 1:2 Tim Stumpp, 2:2 Corbin Eisel, 2:3 Okan Okumus.

SG Scheer/Ennetach - SG Rulfingen/Blochingen 3:0. - Tore: 1:0, 2:0 Florian König, 3:0 Yannik Merk.

FC Krauchenwies/Hausen - SG Rulfingen/Blochingen 3:2. - Tore: 1:0 Corbin Eisel, 1:1 Michael Stark, 2:1 Patrick Häberle, 2:2 Enis Januzi, 3:2 Corbin Eisel.

SG Scheer/Ennetach - TSV Sigmaringendorf 2:1. - Torschützen lagen erst nach Redaktionsschluss vor.

Endstand: 1. SG Scheer/Ennetach 6:1 Tore/9 Punkte, 2. TSV Sigmaringendorf 6:5/6, 3. FC Krauchenwies/Hausen 5:6/3, 4. SG Rulfingen/Blochingen 3:8/0.

Die SG Scher/Ennetach und der TSV Sigmaringendorf erreichen die Zwischenrunde am Sonntag.