Mengen will nachlegen

Mit einem etwas glücklichen 2:1-Erfolg ist der FC Mengen am vergangenen Wochenende in Dotternhausen in die Restrunde der Fußball-Landesliga gestartet. Gegen die TSG Balingen II (Sa., 15 Uhr, Ablachstadion) will die Mannschaft um Trainer Miroslav Topalusic nun nachlegen, um das Polster auf die Abstiegsränge weiter zu vergrößern.

Denn Miroslav Topalusic und seine Mannschaft wollen sich zurecht nicht darauf verlassen, wie die Abstiegssituation in den übergeordneten Ligen ist. „Für uns zählt zunächst mal die Effektivität. Wir können uns nicht erlauben, Hurrastil zu spielen“, kündigt er eine wohl eher kontrollierte Offensive an. Denn wenn man es aus eigener Kraft nicht schaffe, habe man auch „nichts in der Landesliga verloren“.

Die TSG Balingen zeigte zuletzt in Ostrach eine mehr als beachtliche Leistung, zeigte sich im Vergleich zu den Spielen der Vorrunde stark verbessert und profitierte vom Rekonvaleszenten der Regionalligamannschaft in ihren Reihen, Lukas Foelsch, der das Spiel der Balinger lenkte. „Wenn ich eine Mannschaft in der Regionalliga habe, will ich mit der zweiten Mannschaft nicht in die Bezirksliga absteigen. Das ist absolut legitim was Balingen macht. Ich glaube, das würde auch jeder andere Verein machen, der das kann“, sagt Topalusic dazu, dass die TSG Balingen II Spieler der ersten Mannschaft in der Landesliga einsetzt.

Der FC Mengen muss am Samstag wohl auf Dennis Ivanesic und Daniel Wolfert verzichten. „Beide haben sich eine Zerrung zugezogen und müssen wahrscheinlich aussetzen. Sonst sind alle Mann an Bord“, sagt Miroslav Topalusic, der noch überlegt, wie er vor allem den Ausfall von Dennis Ivanesic kompensiert. Gut möglich, dass Anton Hartock - ähnlich wie über weite Strecken in der Vorrunde - in der Viererkette zum Einsatz kommt. „Könnte sein“, sagt der Mengener Coach. Derweil hat er noch gute Erinnerungen ans Hinspiel. Der 1:0-Erfolg sei eine, wenn nicht die beste kämpferische Leistung seiner Mannschaft gewesen, erinnert sich der Mengener Trainer. Und der FC Mengen will Zählbares im Ablachstadion behalten. „Natürlich ist Balingen II eine taktisch wie spielerisch starke Mannschaft und wir werden sicherlich nicht den Fehler machen, diese Mannschaft zu unterschätzen.“

TSG-Kader ist wieder breiter

Balingens Trainer Joachim Koch derweil lobt seine Elf: „Meine Mannschaft befindet sich auf einem richtig guten Weg. Unsere gemeinsame Arbeit trägt so langsam Früchte. Die Spieler haben richtig dazugelernt; sie wirken reifer und kompakter. Gegen Mengen gilt es, sich mit einem Dreier zu belohnen“, sagt Koch. Gegen Ostrach standen ihm nur 14 Spieler zur Verfügung, gegen Mengen werden Max Schäfer, Jona Krauß und Silas Tantur (alle zuletzt krank) in den Kader zurückkehren, ebenso wie der gelb-rot-gesperrte Raphael Hipp. Ein Fragezeichen steht nur hinter Lukas Foelsch, der auch in den Regionalligakader aufrücken könnte. „Foelsch hat unserem Spiel gegen Ostrach gut getan, er hat für Stabilität gesorgt und Kommandos gegeben.“