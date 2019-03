Mengen will Dotternhausen endgültig abschütteln

Zu einer ungewöhnlichen Tageszeit treffen am Samstag der SV Dotternhausen und der FC Mengen aufeinander. Um 12.30 Uhr wird die Partie des Tabellen-15. gegen den Neunten angepfiffen, da am Sonntag in Dotternhausen ein Fasnetsumzug anberaumt ist und die Mannschaft des Gastgebers eingebunden ist. Ähnliches wie für die Partie in Ostrach gilt auch für dieses Spiel: eine Sechs-Punkte-Partie.

Denn während der FC Mengen den Vorsprung auf den Relegationsrang mit einem Sieg vergrößern kann - vorausgesetzt die Konkurrenz spielt mit - kann Dotternhausen mit einem Dreier Boden gutmachen, den Rückstand bei optimalem Verlauf auf zwei Punkte verkürzen. Doch dagegen hat der FC Mengen etwas. Die Gelb-Schwarzen wollen an ihre durchaus gute Vorrunde anknüpfen, auch wenn Mengens Trainer Miroslav Topalusic die Vorbereitung als „durchwachsen“ bezeichnet. Verletzungen, Krankheiten, Fasnet, Kurzurlaube - das ist nicht so wirklich nach dem Geschmack des Ex-Regionalliga- und Oberligaspielers. „Für mich als Trainer ist das nicht immer einfach. Aber vielleicht sehe ich das auch immer ein bisschen kritischer als alle anderen.“ Denn mit den Ergebnissen kann Topalusic zufrieden sein. „Naja, das war schon ganz gut. Aber gegen den FV Neufra/D. (6:1) war jeder Schuss ein Treffer, gegen Überlingen (2:2) haben wir uns viel mehr Chancen herausgespielt, das Tor aber nicht getroffen.“

Neuzugänge fehlen noch

Und so weiß er eines: Er hat gelernt, mit den Begleitumständen zu leben - und blickt nach vorne: „Die Spieler wollen natürlich im ersten Pflichtspiel des Jahres einen Sieg und drei Punkte einfahren und einen guten Start in die Rückrunde haben.“ Denn er weiß auch: „Es kommen drei wichtige Spiele für uns: Dotternhausen und Balingen II, Spiele, die wir gewinnen können oder sollten. Dann geht es nach Ostrach, gegen einen Gegner auf Augenhöhe“, sagt der Mengener Coach, der in Dotternhausen auf Uwe Willbold verzichten muss.

„Sonst ist der Kader komplett, alle Spieler sind da.“ Fehlen werden noch die Neuzugänge, Torwart Niklas Volo, der aus Ravensburg kam, und Thomas Weinberger vom FV Neufra/Do. „Niklas ist noch gar nicht ins Training eingestiegen. Er studiert in Albstadt, konnte wegen einer Verletzung in der gesamten Vorrunde nicht spielen.“ Volo habe einfach den Aufwand nicht mehr betreiben können und sei deshalb nach Mengen zurückgekehrt. „Thomas Weinberger wird zwar nach Dotternhausen mitfahren, aber nicht in der Startelf stehen. Er braucht noch Zeit.“

Dotternhausen hat in der Vorbereitung gegen den FC Bad Dürrheim (3:4) und gegen Grün-Weiß Stetten (5:1) gezeigt, dass er weiß, wo das gegnerische Tor steht. „Gegen Bad Dürrheim waren wir personell noch relativ gut aufgestellt und haben stellenweise sehr ordentlichen Fußball gezeigt, gegen Stetten hatten wir nur zwölf Spieler, Stetten kam nur mit elf Mann, insofern war diese Partie nicht ganz so aussagekräftig. Dennoch war es eine gelungene Generalprobe", sagt Dotternhausens Trainer Mauz. Außerdem spielte Dotternhausen gegen den SV Geisingen (2:0) und den FC Pfaffenweiler (1:3). Gegen den FC Mengen plagen das Trainergespann Mauz/Weiß Personalprobleme. Einige Spieler aus der zweiten Mannschaft werden aufrücken. Es fehlen Offensivtalent Danny Sumser, Simon Lehmann (Kreuzbandriss) in der Abwehr und Marc Fischer (Kreuzbandriss) im Mittelfeld.