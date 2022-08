Mengen will den Aufwärtstrend fortsetzen

Eine Woche nach dem ersten Saisonsieg in der Fußball-Landesliga, beim 3:1-Erfolg gegen den TSV Nusplingen wartet ein Gegner eines ganz anderen Kalibers auf den FC Mengen. Die Reise geht zum Verbandsligaabsteiger und Titelkandidaten VfB Friedrichshafen. Anpfiff im Zeppelinstadion ist am Samstag, 15.30 Uhr.

Jetzt den gewonnenen Elan nicht verlieren. Dran bleiben, am Ball. Das ist das Ziel der Schwarz-Gelben in der Fußball-Landesliga an diesem Wochenende. „Wir wollen nun den nächsten Schritt machen. Nach der ordentlichen Leistung in der zweiten Halbzeit in Balingen und nach dem ersten Saisonsieg gegen Nusplingen am vergangenen Wochenende“, sagt Mengens Trainer Miroslav Topalusic. „Natürlich wird es schwierig, drei Punkte zu holen. Aber wir wollen schon was aus Friedrichshafen mitbringen. Einen Punkt.“

Natürlich hat dem FC Mengen der erste Saisonsieg gegen Nusplingen gut getan. Vor allem dem Mengener Kopf. „Natürlich geht mit einem Sieg im Rücken unter der Woche alles ein bisschen einfacher. Auch im vergangenen Jahr hatten wir zum Auftakt mit dem TSV Straßberg ein schwieriges, enges Spiel. Danach lief es. Ich hoffe, dass uns der Sieg jetzt auch etwas befreiter aufspielen lässt“, sagt der Trainer.

Dabei hofft Topalusic natürlich auch auf seine positive Bilanz gegen den VfB Friedrichshafen. „Egal, mit welchen Mannschaften ich nach Friedrichshafen gefahren bin: Wir haben eigentlich immer ganz gut ausgeschaut. Deshalb glaube, dass das Spiel ausgeglichen ist und es ein offenes Spiel wird.“ Auch weil beide Mannschaften den Vorwärtsgang bevorzugen. „Auf jeden Fall. Ich denke, das wird ein gutes Spiel, auch für die Zuschauer. Natürlich haben wir da mehr Freude, als gegen eine Fünfer- oder Sechserkette wie gegen Nusplingen oder Trillfingen.“

Den Gegner hat Topalusic gegen Oberzell beobachtet. „Das ist eine gute Mannschaft, die durch Pierre Hodapp, der von Berg kam, nochmals an Qualität deutlich gewonnen hat.“ Friedrichshafen musste vor der Saison nach dem Landesligaabstieg neun neue Spieler integrieren. Für den Mengener Coach ist Friedrichshafen trotzdem einer der Titelkandidaten neben Laupheim. Natürlich überrascht auch ihn gute Start von Heimenkirch. „Aber wer in Laupheim gewinnt, der hat Qualität. Da gewinnt nicht jeder.“

Für Mengen selbst geht es darum, sich im Mittelfeld erst mal zu etablieren und einen neuerlichen Rückschlag zu vermeiden. „Nach fünf Spielen ziehen wir ein erstes Fazit. Natürlich sind wir bislang unter unseren Möglichkeiten geblieben.“ Angeschlagen sind auf Mengener Seite noch Dennis Ivanesic und Ladislav Varady. Langzeitverletzt fehlt natürlich weiter Kevin Hartl. Vor allem der Ausfall des Führungsspielers tut weh. Hinter dem Einsatz von Ivanesic und Varady stehen Fragezeichen.