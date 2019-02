Mengen verteidigt die Tabellenspitze

Die Erfolgswelle der Mengener Schachteams hält an. Die erste Mannschaft besiegte Lindau mit 6:2. Lange Zeit sah es nicht nach diesem klaren Sieg aus. Die Mengener liegen zwei Spieltage vor Saisonschluss weiter zwei Punkte vor Verfolger Markdorf. Die dritte Mannschaft spielte unentschieden im Derby gegen Bad Saulgau. Da Mitkonkurrent Leutkirch II sein Spiel verlor, ist Mengen III einen Spieltag vor Saisonschluss mit einem Punkt Vorsprung nun alleiniger Tabellenführer.

Landesliga: Schachfreunde Mengen – Lindau 6:2. - Mengen feierte fünf Einzelsiege: Frank Baur parierte zwar den gegnerischen Königsangriff mit Turmgewinn, musste aber aufgrund seiner exponierten Königsstellung doch noch einige gute Züge finden, ehe der Punkt im Kasten war. Sowohl Volker Baur als auch sein Gegenüber gerieten in einer zweischneidigen Stellung in hohe Zeitnot. Diesem Druck war der Lindauer nicht gewachsen, denn bei der Zeitkontrolle fehlten ihm noch 14 Züge, sodass dieser Punkt in Mengen blieb. Dieter Wernard kam schwer aus den Startlöchern, konnte aber im Mittelspiel nach und nach seine Stellung konsolidieren. Mit der geballten Kraft seiner Schwerfiguren und eines Freibauern war sein Mattangriff nicht zu verteidigen. Auch Heinrich Fasshauer war arg in die Defensive gedrängt, konnte aber einen Springer ins gegnerische Lager spielen, der, unterstützt von den Türmen, dem Mengener den Sieg bescherte. Sehr konzentriert agierte Frydolin Kott. Er bot seinem Widerpart keine Angriffspunkte, zerschlug mit einer Bauernlawine die gegnerische Verteidigung und gewann sicher. Sowohl Rudolf Härle als auch Alfred Leser gaben sich in ihren Partien keine Blöße und akzeptierten die Remisangebote ihrer Kontrahenten. Nur Darko Blazevic verlor seine Partie gegen den Lindauer Spitzenspieler Karl Steudel. - Einzelpartien: Darko Blazevic - Karl Steudel 0:1, Frank Baur - Gebhard Eiler 1:0, Rudolf Härle - Holger Lassahn 0,5:0,5, Volker Baur - Harald Schulze 1:0, Dieter Wernard - Alfons Raiber 1:0, Heinrich Fasshauer - Xaver Fichtl 1:0, Alfred Leser - Heinz Georg Roth 0,5,0,5, Frydolin Kott - Günther Scherbaum 1:0

Außerdem: SK Markdorf - SF Ravensburg 5:3, TSV Langenau 2 - Post-SV Ulm 4:4, SV Weingarten - SC Weiße Dame Ulm II, TG Biberach II - SV Jedesheim III 5:3.

Tabelle: 1. SF Mengen 12/37,0, 2. SK Markdorf 10/31,0, 3. Post-SV Ulm 8/29,0, 4. TG Biberach II 8/28,5, 5. SF Ravensburg 7/27,0, 6. SC Weiße Dame Ulm II 6/27,5, 7. SV Jedesheim III 6/25,0, 8. TSV Langenau II 5/26,5, 9. SC Lindau 5/25,5, 10. SV Weingarten 3/23,0

A-Klasse: SF Mengen III – Bad Saulgau 3:3. - An den Spitzenbrettern dominierten die Bad Saulgauer. Sowohl Walter Zachmann als auch Peter Härle spielten ihre ganze Routine aus und nahmen diese Punkte verdient mit nach Bad Saulgau, obwohl sich Alexander Woroschejkin und Petra Kieferle-Reuter lange verbissen gewehrt hatten. Auch Mengen kam zu zwei Einzelsiegen: Stefan Jenczmionka hatte in einem Turmendspiel einen Freibauern und den aktiveren König, was den vollen Punktgewinn garantierte. Wolfgang Gruber hatte in seiner Partie einen deutlichen Stellungsvorteil, der sich bald in Material- und Spielgewinn niederschlug. In den Partien Thomas Schmitt gegen Dietmar Mütz und Fritz Martin gegen Elena Dinser reichte man sich friedlich die Hand zur verdienten Punkteteilung. - Einzelpartien: Alexander Woroschejkin – Walter Zachmann 0:1, Petra Kieferle-Reuter – Peter Härle 0:1, Thomas Schmitt - Dietmar Mütz ½:½, Stefan Jenczmionka – Thomas Neumann 1:0, Fritz Martin - Elena Dinser ½:½, Wolfgang Gruber – Frank Dinser 1:0.

TG Bad Waldsee - SF Ertingen 4:2. - Adriatik Nanaj - Josef Straub 1:0, Karl Heiler – Erich Schnitzer 1:0, Xhevdet Hasani - Heinz Mayenberger 0:1, Sven Woideck – Günther Sauter 1:0, Tobias Lorinser - Andreas Poleszczuk 0:1, Roland Klingele – Helmut Spies 1:0.

Außerdem: SK Markdorf 3 - SV Weingarten III 4:2, SC Lindau 3 - SK Leutkirch 2 4,5:1,5

Tabelle: 1. SF Mengen III 9/20,5, 2. SK Markdorf III 8/21,0, 3. SK Leutkirch II 8/19,0, 4. TG Bad Waldsee 7/19,5, 5. SF Ertingen 6/17,0, 6. SV Weingarten III 4/16,5, 7. SC Lindau III 3/16,0, 8. SC Bad Saulgau 3/14,5.