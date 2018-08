Mengen verpasst einen Dreier

Der FC Mengen hat im ersten Landesligaspiel nach 24 Jahren beim SV Kehlen am Freitagabend ein 2:2 erzielt. Dabei gaben die Mengener eine 2:0-Führung aus der Hand und versäumten es in der Endphase, doch noch den Dreier einzufahren.

Von Beginn an macht Mengen Druck, presst und überrascht damit den SV Kehlen. Nach einer Viertelstunde bricht Alexander Klotz durch, Kehlens Torhüter kann den Ball nur außerhalb des Strafraums mit der Hand abwehren und sieht dafür die Rote Karte. Kehlens Trainer Steinmaßl nimmt einen Feldspieler runter, Nick Feyer, bringt den zweiten Torhüter Patrick Herrmann (17.). Der fällige Freistoß von der Strafraumkante geht knapp am Tor vorbei (17.). Mengen bleibt dran: Alexander Klotz zielt knapp am Tor vorbei (21.). Nach einem weiten Ball spitzelt er die Kugel über den herausstürmenden SVK-Torhüter hinweg, der Ball geht knapp drüber (22.). Dann sendet Kehlen ein Lebenszeichen. Nach einem schnellen Konter schließt Böhning ab, doch der Ball geht’s übers Tor (24.).

Bei einem Lauf durchs Mittelfeld kommt Patrick Klotz bis zur Strafraumkante, umspielt noch einen SVK-Verteidiger und schließt aus 17 Metern ab. Der Flachschuss findet den Weg ins linke Toreck 0:1 (26.). Auch das zweite Tor macht der FC Mengen: Dieses Mal trifft Alexander Klotz, der einen Freistoß von unweit der Außenlinie verwandelt - 0:2(44.). Nun wird Jonas Klawitter in einem Dribbling fast an der Torauslinie von Ivanesic gelegt, David Bernhard verwandelt den fälligen Strafstoß - 1:2 (45. +2).

Nach der Pause kommt Kehlen engagierter aus der Kabine. Doch dann hat Alexander Klotz die große Chance zum 3:1, er tänzelt den Torhüter aus, Stetter rettet (56.). Klawitter, der in der Sommerpause aus Ravensburg gekommen war, trifft zum 2:2, als er nicht enegerisch genug angegriffen wird (65.). Dann laufen vier Mengener auf zwei Kehlener zu, Alexander Klotz fällt im Duell mit Herrmann, der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Die beste Chance zum 2:3 vergibt Bachhofer, der frei vorm Tor steht und das Leder drüber jagt (69.)Mengens Miroslav Topalusic sagte nach dem Spiel: „Das waren zwei hergeschenkte Punkte. Der Schiedsrichter hat keine gerechten Entscheidungen getroffen. Der hat uns zwei klare Elfmeter verwehrt. Aber: Wir müssen auch die Tore machen.“