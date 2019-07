Die Entwicklung, die es in anderen Sportarten schon lange gibt, hält nun auch im Sportkegeln Einzug: Der SKC Sigmaringen und der KSC Mengen bilden ab der kommenden Saison eine Kegelsportgemeinschaft. Das geht aus einer Mitteilung hervor, die Manuel Ardita, Vorsitzender des SKC Sigmaringen, im Namen der KSG verschickt hat.

Bereits vor einem Jahr seien erste Ideen eines Zusammenschlusses der beiden schon lange befreundeten Vereine aufgekommen. Immer wieder trafen sich Mannschaften der beiden Vereine zu Freundschaftsspielen und seien ins Gespräch gekommen. Der permanente Rückgang von aktiven Spielern mache es zunehmend schwerer, einen Spielbetrieb zu stemmen. Die vergangene Saison sei für beide Vereine richtungsweisend gewesen. Die Sigmaringer konnten erstmals keine Frauenmannschaft melden. Zu viele Spielerinnen hatten den Verein verlassen. Auch bei den Männern seien die Sigmaringer an personelle Grenzen, so Ardita. Seit Jahren spielen sie in der Regionalliga oben mit.

Verletzungen während der Saison verhinderten aber auch diesmal, dass dies bis zum Saisonende so blieb. Bei den Mengenern habe es sich ganz ähnlich verhalten. Abgänge und Leistungsschwankungen prägten die Saison des Oberliga-Teams, sodass am Saisonende der Abstieg für beide Männerteams stand.

Mitte Februar beschlossen die Vereine, Nägel mit Köpfen zu machen. Im Seelenhäusle in Ennetach trafen sich Vorstände und Spielführer beider Vereine zu einem Meinungsaustausch. Schnell sei man sich einig gewesen.

Die Zukunft solle gemeinsam gestaltet werden, als Kegelsportgemeinschaft Mengen-Sigmaringen. Aufgaben seien verteilt und die Organisation in die Hände der Gremien gegeben worden. Nach weiteren Treffen und viel Arbeit ging am 1. Juli die neu gestaltete Facebook-Seite online. Mit einem gemeinsamen Grillfest habe man die neue Spielbekleidung präsentiert, die zukünftigen Mannschaftskollegen knüpften Kontakte.

Die KSG startet in der kommenden Saison mit fünf Mannschaften in den Farben Rot (Mengen) und Schwarz (Sigmaringen), teilt der Verein mit. Das Zugpferd werde aller Voraussicht nach die erste Männermannschaft. Aus Mengen treffen hierbei die Oberliga-Absteiger mit starken Spielern auf regionalligaerfahrene Sigmaringer. Die Mannschaft setze sich, so heißt es in der Mitteilung „große Ziele“: Alles andere als „oben mitzuspielen“ mit der Blickrichtung Meisterschaft sei eine Überraschung. Auch die zweite Mannschaft müsse sich in der Bezirksliga nicht verstecken. Ein kleines Überraschungspaket beinhalte die dritte Mannschaft. Beide Vereine verfügen über keine Erfahrung in der Bezirksklasse und könnten deshalb die Spielstärke nicht einschätzen.

Die Frauen, die überwiegend aus Mengen kommen, sind schon viele Jahre in der Bezirksliga unterwegs. Punktuelle Verstärkungen durch einzelne Sigmaringerinnen und deren Verbandsligaerfahrung dürften dieser Mannschaft nochmals Zug geben. Die Zielrichtung der „Gemischten“ hingegen sei klar. Möglichst häufig gewinnen, möglichst lange oben mitspielen und den Serienmeister aus Balingen ärgern. „Die Sportkegler aus Mengen und Sigmaringen sind stolz auf den gelungenen Zusammenschluss und freuen sich auf eine schöne gemeinsame erste Saison, die am 14. September beginnt“, heißt es in der Mitteilung.