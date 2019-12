Mengen sucht „interne Interimslösung“

Die Gastwirte in Friedrichshafen geraten unter Druck. Sie stehen regelrecht am Pranger, wenn man den Worten des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) glauben will.

Seit April dieses Jahres sind die Kontrolleure des Veterinäramts verpflichtet, Verstöße mit Lebensmittelbezug in Gastrobetrieben, die ein Bußgeld von 350 Euro oder mehr nach sich ziehen, im Internet zu veröffentlichen.

Dort muss aber auch unverzüglich die Beseitigung der Mängel vermerkt und der Bericht als Ganzes nach sechs Monaten gelöscht ...