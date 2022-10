Mengen siegt gegen zehn Eschacher

Der FC Mengen hat am Samstag in der Fußball-Landesliga einen glanzlosen 3:1-Sieg gegen den TSV Eschach gefeiert. Dabei profitierten die Schwarz-Gelben auch von einer Roten Karte gegen Eschachs Linus Kleb wegen eines absichtlichen Handspiels auf der Torlinie.

Mengens Trainer Miroslav Topalusic nahm nach dem Spiel fast widerwillig die Gratulation zum Sieg entgegen. „Wofür“, fragte er mit einigen Sekunden Abstand. Und führte dann aus: „In der ersten Halbzeit waren wir nicht konstant genug, in der zweiten Halbzeit nicht stabil genug“, sagte der Trainer. Oder umgekehrt. Mit seiner Kritik meinte Topalusic vor allem die Art und Weise wie seine Mannschaft zum einen in Halbzeit eins mit den Chancen umging, und zu anderen in Halbzeit zwei recht ansehnlich bis zum Strafraum spielte, aber im entscheidenden Moment den letzten Pass nicht oder falsch spielte oder der Ball in den Beinen eines Eschachers landete, die sich in Unterzahl verständlicherweise in der eigenen Hälfte einigelten.

Platzverweis ist am Ende wohl entscheidend

„Mengen hat heute nicht gut gespielt, aber wir müssen uns um uns selber kümmern, nicht um den Gegner“, bedauerte Eschachs Trainer Meißner etwas die vergebene Chance durch einen „Lucky Punch“ drei Punkte mitzunehmen. „Von daher war die Rote Karte schon so etwas wie der Knackpunkt, aber bei Handspiel auf der eigenen Torlinie kriegst du halt Rot“, sagte er und diskutierte die Szene nicht weg.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Eschach mehr als gut mitgespielt, und war - nachdem Mengen eine erste dicke Gelegenheit vergeben hatte (5.) - nach einer Ecke sogar mit 1:0 in Führung gegangen, als Marius Sauter den Ball im Rücken der Abwehr annahm und ihn - leicht abgefälscht - ins lange Eck schlenzte (11.). Doch nur vier Minuten später gab es die Szene, die am Ende der Wendepunkt war. Haiß köpfte nach einem Lattenknaller von Schuler den Ball in Richtung vom Torwart aus gesehenen linken Torwinkel, Eschachs Schlussmann war bereits geschlagen, Kleb verhinderte mit der Hand den Ausgleich. Stefan Haiß verwandelte den Elfmeter souverän - 1:1 (15.).

Patrick Klotz trifft mit einem Freistoß

Nur fünf Minuten später folgte die endgültige Wende. Ladislav Varady setzte sich über rechts durch zur Grundlinie, legte den Ball in den Rückraum und Max Schuler schloss ins lange Eck ab - 2:1 (20.).

Nach einem Foul an Bachhofer auf der rechten Strafraumseite hätte es dann Elfmeter geben können/müssen (28.). Mit einem Kopfball im Mittelfeld leitete Patrick Klotz, der für den wegen einer Zerrung fehlenden Dennis Ivanesic, defensiver als sonst agierte, den nächsten Angriff ein, über Schuler schloss Bachhofer ab, Maik Strobel parierte im Nachfassen (38.).

In Abschnitt zwei wurde das Spiel zäh. Visueller Höhepunkt war ein Fallrückzieher von Bachhofer, der aber übers Tor ging (58.). Es folgte Leerlauf bis kurz vor Schluss, als bezeichnenderweise ein Freistoß die Entscheidung brachte. Moritz Sauter zog Nik Haiß rund 18 Meter mittig vor dem Tor im Vorbeilaufen mit der Hand um. Patrick Klotz lief an und versenkte die Kugel im von ihm aus gesehenen rechten Toreck (88.) - 3:1, die Entscheidung. „Es war schon Foul, wäre es im Strafraum gewesen, hätte es der Schiri wahrscheinlich aber nicht gepfiffen“, meine Miroslav Topalusic fast ein bisschen sarkastisch.