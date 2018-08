Mengen siegt bei der Heimpremiere

Der FC Mengen hat sein Heimdebüt in der Fußball-Landesliga gegen den Mitaufsteiger und Zollern-Meister SV Dotternhausen mit 3:0 (2:0) gewonnen. Vor 250 Zuschauern erzielten Patrick Klotz, Anton Hartock mit zwei Treffern innerhalb von acht Minuten im ersten Abschnitt und Lucas Mücke in der Nachspielzeit die Treffer für die Schwarz-Gelben.

Mengens Trainer Miroslav Topalusic wirkte nach dem 3:0-Erfolg gegen den Mitaufsteiger erleichtert, meinte aber auch. „Wenn mir jemand vor der Saison gesagt hätte: Ihr holt aus den ersten beiden Spielen vier Punkte, hätte ich das blanko unterschrieben. Jetzt aber, wenn ich das erste Spiel in Kehlen sehe, bin ich nicht so ganz zufrieden“, sagte der Mengener Trainer, den offensichtlich noch immer das Unentscheiden zum Auftakt in Kehlen wurmt, als seine Mannschaft einen 2:0-Vorsprung verspielte.

Wohl auch deshalb fühlte sich Topalusic während des Heimspieldebüts gegen den SV Dotternhausen nicht so ganz wohl in seiner Haut. „Ein 2:0 ist immer ein blödes, gefährliches Ergebnis“, meinte Topalusic. Seine Mannschaft hatte es zwischen der 30. Minute und fast dem Spielende versäumt, nachzulegen. Patrick Klotz hatte nach 20. Minuten das erste Mengener Landesligator nach 24 Jahren erzielt. Er war in eine Lücke gelaufen und hatte mit einem trockenen Schuss aus 20 Metern in den Winkel zur Führung für den FC Mengen getroffen (20.). Nur acht Minuten später ließ der aufgerückte Anton Hartock das zweite Tor per Kopf nach einem punktgenauen Freistoß von Alexander Klotz folgen (28.).

Doch nun verpasste es Mengen, das Spiel früher zu entscheiden. Schon in der ersten Halbzeit besaß Mengen gegen die überforderten Dotternhausener, die darauf aus waren zu kontern und wirklich nur bei Standars Torgefahr erzeugten, nachzulegen. Und auch im zweiten Abschnitt konnte sich Dotternhausen bei Torwart Baasner bedanke, dass es beim 0:2 blieb. Im zweiten Abschnitt besaßen Alexander Klotz mit einem direkten Freistoß aus 25 Metern - Baasner hielt den Ball (55.) - sowie Hartl per Kopf nach einer Ecke von Alexander Klotz, Tobias Nörz und erneut Alexander Klotz ganz gute Chancen, doch es blieb beim 2:0 für den FC Mengen.

Bis in die Nachspielzeit. Da bekam Mengens Schlussmann und Torwarttrainer Andreas Knoll einen Ball zu fassen, warf ab auf Manuel Frommeld, der den Ball auf die linke Seite zu Alexander Klotz spielte. Klotz flankte über die Abwehr hinweg, respektive den einzigen zurückgeeilten Balinger Verteidger in den Rücken der Defenbsivreihe, Lucas Mücke stand genau richtig - 3:0 (90. +1).

„Wir hätten heute den Sack früher zumachen müssen. Aber ich bin froh, dass wir den Pokalauftritt gegen Balingen gut weggesteckt haben. Leider fehlen uns nächste Woche bei der TSG Balingen II gleich vier Spieler. Dennis Ivanesic studien-, Alexander Klotz, Max Schuler und Tobias Nörz urlaubsbedingt. Leider“, sagte Miro Topalusic mit einem von Unverständnis zeugenden Blick.