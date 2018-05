Mengen sammelt in der Goldstadt Edelmetall

Das Taekwondo Mengen ist mit vier Startern zum Goldstadtpokalturnier nach Pforzheim gereist. Insgesamt nahmen 332 Teilnehmer aus 38 Vereinen in Pforzheim teil. Die kompletten Startgebühren und viele Spenden aus diesem Turnier wurden dem an Leukämie erkranktem Sportler des ausrichtenden Vereins gespendet. Die Mengener Sportler wurden während des Turniers durch Susanne Barz als Coach betreut.

Als erster Mengener stand Finn Schumacher auf der Matte. Der erste Kampf war schnell beendet. Finn Schumachers Gegner gab beim Stand von 11:3 für den Mengener auf. So sparte dieser Kräfte für das Halbfinale. In diesem traf er auf einen Sportler aus der Kaderschmiede des KSC Leopard Nürnberg. Der Kampf war hart und endete mit 17:9 zu Gunsten des späteren Siegers aus Franken. Finn Schumacher belegte Rang drei. Benjamin Löw stand zum ersten Mal bei einem Turnier auf der Matte. Der Wettkampfneuling fand nur sehr schwer in den Kampf. Trotzdem versucht er alles, um das Ergebnis zu seinen Gunsten zu drehen, was ihm nicht gelang. Am Ende belegte er Rang vier.

Hannah Barz hatte eine sehr starke Gruppe erwischt. Ihr Ziel war trotzdem ein Podestplatz. Im Halbfinale stand ihr eine Sportlerin aus Schönaich gegenüber. Der anfangs ausgeglichene Kampf endet mit einem Sieg für Hannah Barz’ Gegnerin. Der Mengenerin war aber der dritte Platz nicht mehr zu nehmen.

Eric Schumachers Gegner im Finale war ein bereits erfahrener Kämpfer aus dem Saarland. Die beiden Sportler lieferten sich in der ersten Runde einen sehr harten Schlagabtausch. Die Punktrichter werteten allerdings zwei Kopftreffer nicht, wodurch sich Eric Schumacher am Ende geschlagen geben musste. Mit Platz zwei war der Mengener nicht zufrieden, empfand dies aber als Motivation für die kommenden Turniere.

Mit einem zweiten, zwei dritten und einem vierten Platz waren sowohl Coach Susanne Barz wie auch der Vorsitzende Frank Barz am Ende zufrieden und werteten den Ausflug in die Stadt am Rande des Nordschwarzwaldes als erfolgreich.