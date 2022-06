Mengen richtet den Blick nach vorne

Saisonkehraus auch für den FC Mengen. Zum Abschluss führt die Reise in der Aufstiegsrunde der Fußball-Landesliga am Samstag (15.30 Uhr) zum TSV Trillfingen.

„Wir haben den dritten Platz eigentlich sicher“, sagt Miroslav Topalusic und freut sich über das starke Abschneiden der Schwarz-Gelben. Topalusic wird in Trillfingen einigen Reservisten eine Chance geben. „Wir werden elf Spieler aus der ersten Elf bringen können, aber auf der Bank werden einige Spieler aus der zweiten Mannschaft und aus der A-Jugend sitzen“, sagt Topalusic.

Trillfingen ist nicht das, was man einen angenehmen Gegner nennt. Eher einer der ungemütlichen Sorte. Zum einen fördert die Spielweise der Trillfinger nicht gerade ein attraktives Spiel, auch weil die Trillfinger ihr Hauptaugenmerk auf die Defensive legen. „Das wird sicher ein anderes Spiel als gegen Ravensburg II“, sagt Topalusic. Zum anderen ist nicht nur das meteorologische Klima auf der Alb bisweilen rau. Das mussten auch schon andere erfahren.

Derweil plant der FC Mengen bereits die Vorbereitung und die kommende Saison. Eigentlich wollte Topalusic seinen Spielern eine längere Pause gönnen, aber das ist aufgrund des frühen Saisonbeginns nicht möglich. „Wir haben aber schon in den kommenden Wochen das Training heruntergefahren“, sagt der Trainer. „Wir werden nur zwei Wochen Pause machen und dann wieder mit dem Training beginnen, langsam.“ Aber eine kurze Pause habe auch zur Folge, dass man von den Grundlagen auf einem höheren Level starte, so Topalusic. Neuzugänge stehen noch keine fest, dafür die ersten Testspiele. Am 3. Juli starten die Mengener mit einem Test gegen F.A.L., die Woche drauf geht es gegen den FV Wa-Re. Und Ende Juli stehen dann bereits die ersten beiden Pokalrunden an.