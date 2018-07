Mengen reist in Notbesetzung an

- Ein Jahr nach der fesselnden Premiere kehrt die Triathlon-Bundesliga ins westfälische Münster zurück. Am Sonntag ist der Stadthafen I erneut Schauplatz für das Spektakel über 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. Derweil geht das Schunk-Team Mengen in einer Notbesetzung ins dritte Saisonrennen.

„Leider hat mir Uli Hagmann abgesagt. Er hat sich das Handgelenk gebrochen und kann in Münster nicht starten“, sagt Stefan Vollmer im Ausblick aufs Rennen in Westfalen. Da auch die Youngster nicht zur Verfügung stehen - Valentin Wernz bereitet sich auf ein internationales Rennen in Edmonton vor und Jannik Schaufler ist ebenfalls verletzt - reisen die Mengener mit nur vier Startern nach Münster. Max Fetzer, Maximilian Sperl, Frederik Henes und Mario Schierok. Letzterer muss nach seinen Bundesligastarts in der vergangenen Saison noch einmal ran. „Wir müssen in Münster das Ziel haben, einigermaßen dranzubleiben“, sagt Vollmer. „Wir peilen eine Platzierung um Rang zehn an. Ich hoffe, dass wir in Tübingen am 5. August wieder mit fünf Mann antreten können“, sagt Vollmer. Denn, Problem: Vier Sportler muss eine Mannschaft ins Ziel bringen, um in die Wertung zu kommen.

Derweil treten viele andere der 14 Frauen- und 16 Männermannschaften in Bestbesetzung an. Die Sportfans in und um Münster dürfen sich also auf packende Triathlon-Action mit nationalen und internationalen Topathleten sowie einigen der stärksten Nachwuchs-Triathleten Deutschlands freuen. Buschhüttens Sportlicher Leiter, Marco Göckus, vertraut bei den Frauen einem erfahrenen Quartett um Vorjahressiegerin Andrea Hewitt (NZL). Gemeinsam mit Anna Maria Mazzetti (ITA), Emmie Charayron (FRA) und der Britin Lucy Hall soll Hewitt die Tabellenführung zurückholen. Die SG Triathlon Witten möchte genau das verhindern. Die Hamburg-Starterinnen Anja Knapp und Bianca Bogen sowie Anabel Knoll und Charlotte Ahrens gehen für das Team aus dem Ruhrgebiet an den Start. Auch das Schwalbe Team Krefelder KK, zuletzt Sieger in Düsseldorf, will mit den beiden Australierinnen Gillian Backhouse und Tamsyn Moana-Veale – wieder um den Tagessieg mitkämpfen. Um 14 Uhr fällt im Stadthafen der Startschuss für die 56 Ladies.

Nach fünf Jahren riss in Düsseldorf auch bei den EJOT-Männern eine Rekord-Siegesserie. Angeführt vom DTU Deutschen Meister Lasse Lührs und Kraichgau-Sieger Anthony Pujades (FRA) wollen die Siegerländer in Münster die Machtverhältnisse wieder gerade rücken. Harte Gegenwehr erwartet das EJOT-Quintett einmal mehr vom KiologIQ Team Saar mit Jonas Breinlinger, Maximilian Schwetz, Ian Manthey, Paul Weindl und Marc Trautmann. Ebenfalls in Topform ist Jorik Van Egdom. Der Niederländer liegt mit Triathlon Potsdam in der Gesamtwertung aktuell nur zwei Zähler hinter Tabellenführer Buschhütten. Unterstützt wird er dieses Mal von Jan Stratmann, Tim Siepmann, Philipp Wiewald und Ognjen Stojanovice. Mit einem Wasserstart werden die 80 Athleten am Sonntag um 15.30 Uhr auf die Strecke geschickt.