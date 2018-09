Mengen macht alle sprachlos

In einem echten Samstagabendkrimi hat der FC Mengen vor 150 Zuschauern im Ablachstadion den Mitaufsteiger FC Leutkirch niedergerungen. Obwohl Mengen sowohl mit 0:2 als auch mit 1:3 zurücklag, siegten die Schwarz-Gelben mit 4:3 (0:2) und sorgten nicht nur bei den Zuschauern für Sprachlosigkeit während und nach dem Spiel.

„Ich sage heute nichts zum Spiel. Ich bin bedient.“ Leutkirchs Trainer Bruno Müller zog den Kopf noch ein Stückchen weiter in den Nacken und stapfte trotzig davon. Vor allem weil er noch immer nicht glauben konnte, dass seine Mannschaft einen 3:1-Vorsprung verspielt hatte - und das binnen nur sieben Minuten, in denen die Mengener den Spielstand von 1:3 auf 4:3 gestellt hatten. Und auch sein Gegenüber Miro Topalusic rang nach Worten: „Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich sagen soll. Unglaublich. So ein Spiel habe ich, glaube ich, noch nie erlebt. Natürlich bin ich gottfroh über den Start und zehn Punkte nach fünf Spielen und ich bin zufrieden. Aber wie wir gerade Fußball spielen geht gar nicht.“

Zwar hat der FC Mengen die erste Chance durch einen Kopfball von Anton Hartock (10.), dann aber spielt Mengen viel zu passiv. Zwar haben die Schwarz-Gelben Chancen, lassen die Leutkircher, bislang noch punktelos am Tabellenende, aber spielen und kombinieren. Einen ersten Warnschuss gibt Kilic ab, der - nachdem sich Bozoglu am Fünfmeterraum durch die Mengener Abwehr gespielt hat und den Ball zurückspielt - aus fünf Metern völlig frei zum Abschluss kommt, das Leder aber an die Latte jagt (14.). Ein Warnschuss, den Mengen nicht hört. Zwei Minuten später macht es Bozoglu selbst und trifft nach einer Einzelleistung zur Gästeführung (14.). Mengen wehrt sich in der Offensive. Nach einer Ecke knallt Hartock in 35 Metern Torentfernung drauf, Kopf im FCL-Tor lenkt das Leder mit den Fingerspitzen an die Latte (28.), dann kombinieren sich der agile Bachhofer und Nörz über die linke Seite durch, der Ball kommt vom in der ersten Halbzeit viel zu pomadigen Patrick Klotz auf Kevin Hartl, doch der Kapitän der Mengener jagt das Leder am Tor vorbei (30.). Noch vor der Pause lädt Mengen den Gast zum 0:2 ein. Mengen kriegt in der Hintermannschaft den Ball nicht weg, Michael Koch zieht ab - 0:2 (38.).

Und im zweiten Abschnitt wird es zunächst nicht besser. Patrick Klotz jagt einen Freistoß übers Tor (47.), Frommeld hat eine gute Möglichkeit (55.), ehe Leutkich wieder zuschlägt. Biechele nutzt einen Abwehrfehler des FC Mengen zum 1:3 (66.), scheinbar die Entscheidung.Doch dann gibt Mengens Torhüter Knoll das Zeichen zur Aufholjagd. Kilic kommt frei vor ihm zum Abschluss, doch Knoll pariert und richtet sich zunächst mal - noch im Liegen - sein Mützchen, ehe er abwirft (69.). Manuel Frommeld erzielt nur vier Minuten später das 2:3 (73.), dann trifft Patrick Klotz mit einer Direktabnahme von der rechten Seite nach Vorarbeit von Manuel Frommeld, der über die Abwehr hinwegflankt, zum 3:3 (77.), weitere drei Minuten später erzielt Max Schuler nach einer Mücke-Ecke das 4:3 per Kopf (80.). Eine Schrecksekunde gibt es für Mengen noch, als Stützle einen Eckball an den Pfosten des Mengener Tors köpft (87.).