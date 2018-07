Beim letzten Wettkampf der Racepedia-Cup-Serie, gleichzeitig die baden-württembergische Meisterschaft der Schüler- und Jugendtriathleten, haben Mengens Triathleten wieder starke Leistungen gezeigt. Besonders die Teamergebnisse des TV Mengen in Schopfheim am vergangenen Samstag beweisen die solide Nachwuchsförderung in Mengens Triathlonschmiede. Alle Athleten haben ihr Rennen beendet, also „gefinisht“, vier Teams erzielten zweite und dritte Plätze. Zwei Schnupperkinder absolvierten einen fehlerfreien Wettkampf.

Schon am frühen Morgen war es im Schwarzwaldstädtchen Schopfheim brütend heiß. Temperaturen von mehr als 30 Grad forderten von allen Triathleten höchste Konzentration und Ausdauer. Umso glücklicher waren die Schnupperkinder Mathis Borkenhagen (2.) und Jona Schultz (8.) über ihre Platzierungen. In der Altersklasse Schülerinnen B beendeten gleich zehn Mengener Triathleten das Rennen. Nina Kleiner und Kira Schultz lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Mit fünf Sekunden Vorsprung stieg Nina Kleiner aus dem Wasser, die sie aber in der ersten Wechselzone und beim Radfahren einbüßte.

Kopf-an-Kopf ins Ziel

In der zweiten Wechselzone verlor Kira Schultz ihren Zwei-Sekunden-Vorsprung vom Radfahren und ging mit knappem Rückstand auf die Laufstrecke. Dort schenkten sich beide nichts und sprinteten mit nur einer Sekunde Abstand ins Ziel. Gemeinsam mit Sarah Müller strahlten die drei Mädchen schließlich als Team bei der Siegerehrung auf Platz zwei. Mit mindestens vier Wettkämpfen im Cup erreicht Kira Schultz Platz sieben, Nina Kleiner Platz acht und Helene Deppler Platz elf in der Saison-Gesamtwertung.

Im starken Starterfeld der Schüler B (Jg. 2007/08) bewiesen Mengens Triathleten Kampfgeist. Tim Hirsch (7.) legte mit der sechsten Radzeit die Basis für eine Platzierung unter den besten Zehn, während Falk Mahler (10.) eine starke Schwimmzeit als Basis nutzte. Etwas enttäuscht zeigte sich in der Altersklasse der Schülerinnen A zunächst Jasmin Högele (15.). Nach einem Fehler in der Wechselzone musste sie für zehn Sekunden eine Zeitstrafe in der Penalty-Box absitzen. Mit energischem Zielsprint sicherte Högele ihre Platzierung noch vor seiner Vereinskollegin Larissa Ullwer (16.). Als noch jüngerer Jahrgang der Altersklasse Schüler A zeigte Daniel Schönenberger (10.) seine Klasse auf dem Rad und im Laufen. Im Team mit Danilo Schwarzer (19.) und Maximilian Sigg (21.) belegt Tim Hirsch Platz sechs in der Gesamtwertung des Racepedia-Cups, Tobias Frohnmüller Platz sieben, Fabian Weinmann Platz neun und Xaver Rebsam Platz 13.

Mit Spannung verfolgten Eltern und Trainer das Rennen von Aaron Sigg und Lucian Narr in der Jugend B. Mit einer Minute Vorsprung stieg Aaron Sigg aus dem Wasser aufs Rad. Doch wie erwartet arbeitete sich Lucian Narr auf den drei anspruchsvollen Radrunden wieder vor, um seinen Mannschaftskameraden einzuholen. Das gelang, so dass es auf der Laufstrecke eng wurde. Doch Aaron behielt die Nase knapp vorn, entschied den Zielsprint für sich mit Platz elf, Lucian lag zeitgleich auf zwölf. Zu dem Zeitpunkt waren ihre deutlich schnelleren Vereinskollegen schon mehr als eine Minute lang im Ziel. Jan Scheffold mit Platz sechs und Felix Göggel mit letzten Reserven auf neun. In der Gesamtwertung der Saison erreicht Johanna Deppler Platz 16, Aaron Sigg Platz sechs, Lucian Narr Platz elf.

Die beste Einzelplatzierung der baden-württembergischen Triathlon-Meisterschaft sicherte sich am Samstag Lukas Müller mit Platz vier in der Altersklasse Jugend A. Er konnte in seiner Radgruppe mit fünf weiteren Athleten auf den 21 Kilometern gut Tempo machen. Nach zweitschnellster Radzeit startete er in die fünf Laufrunden und lief nach fünf Kilometern zufrieden mit viertbester Laufzeit als Vierter durchs Ziel. Zufrieden zeigte sich auch Erik Hoffmann (12.) am Ende des Wettkampftages in Schopfheim. Denn beide mussten in der Mittagshitze von Schopfheim starten und teilten sich während des mehr als einstündigen Wettkampfes ihre Kräfte gut ein. Auch Erik erreicht mit fünf Wettkämpfen eine Gesamtwertung im Racepedia-Cup, Platz sieben.