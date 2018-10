Mengen holt vier Goldmedaillen

Die Kurzbahn-Meisterschaften der IABS in Singen und die zweite Auflage des Internationalen Bad Saulgauer Langstreckencups waren die ersten Stationen der Saison der Mengener Schwimmer.

Im Hallenbad Singen, bei den Kurzbahn-Meisterschaften der Internationalen Arbeitsgemeinschaft der Bodensee-Schwimmvereine (IABS) nahmen 14 Vereine aus den badischen, bayerischen und württembergischen Schwimmverbänden sowie auch Österreich teil. Acht Mengener Schwimmer holten vier Gold-, fünf Silber- und sieben Bronzemedaillen und erzielten viele neue Bestzeiten.

Die Wertungen erfolgten bei diesem Wettkampf, indem zwei Jahrgänge zusammengefasst wurden. Aaron Horst (Jg. 2007) stand bei allen fünf Starts auf dem Podest und gewann zwei Goldmedaillen (50 Meter Freistil in 32,57 Sekunden; 200 Meter Lagen in 2:58,66 Minuten) und drei Silbermedaillen. Filip Grubanovic (Jg. 2007) schwamm über 100 Meter Schmetterling zum Sieg, über 50 Meter Rücken auf Platz zwei und erreichte Platz drei über 100 Meter Freistil. Außerdem belegte er noch zwei Mal Platz fünf.

Ebenfalls eine Goldmedaille erreichte Nico Röhm (Jg. 2006) über 100 Meter Freistil in 1:06,58 Minuten sowie zwei Bronzemedaillen über 100 Meter Brust in 1:28,30 Minuten und 100 Meter Lagen in 1:18,44 Minuten. Timo Röhm (Jg. 2004) steigerte bei allen Starts seine Bestzeiten. Über 100 Meter Freistil schwamm er in 1:02,45 Minuten auf Platz drei. Über 50 Meter Freistil schrammte er in 27,36 Sekunden als Vierter knapp am Podest vorbei. Ebenso über 100 Meter Schmetterling in 1:16,00 Minuten.

Die Geschwister Ursina (Jg. 2005) und Florentin (Jg. 2007) Selg lagen bei allen Starts auf den Rängen vier bis acht. Ursina Selg gewann über 50 Meter Schmetterling in 36,55 Sekunden Bronze.

Im Jahrgang 2001 schwamm Jenny Vogel über 100 Meter Rücken ebenfalls auf Platz drei. Die meisten Starts absolvierte Katharina Fischer im Jahrgang 2007. Sie sprang sieben Mal ins Wasser und sprintete über 50 Meter Brust in 50,46 Sekunden auf Platz drei, über 50 Meter Schmetterling und über 100 Meter Lagen zu Platz vier. Außerdem erreichte sie die Ränge fünf und sechs über 100 Meter Brust, 200 Meter Lagen und 100 Meter Freistil.

Beim zweiten internationalen Langstreckencup in Bad Saulgau waren drei Mengener Schwimmer am Start, jeweils über 400 Meter Freistil und 400 Meter Lagen. Rieke Pawlickie zeigte eine gute Leistung und wurde über die 400 Meter Freistil Dritte in ihrem Jahrgang, Fünfte auf der Lagenstrecke. Nils Krezdorn erschwamm sich die Ränge fünf und sieben. Im Jahrgang 2001 startete Lucas Wiegand und belegte die Plätze vier und sechs.