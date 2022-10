Mengen holt Punkt beim FC Albstadt

Der FC Mengen hat am Freitagabend beim FC Albstadt einen Punkt geholt. Im Spiel der Fußball-Landesliga trennten sich der Zweite und der Zehnte 2:2 (1:0). Dabei egalisierte die Mannschaft von Trainer Miroslav Topalusic einen 0:2-Rückstand. Nach 29 Minuten brachte Mazrekaj den Gastgeber in Führung, die Rodriguez nach einem Steckpass zu Beginn der zweiten Halbzeit auf 2:0 erhöhte (52.). Doch die Gäste zeigten sich nur kurz geschockt. Innerhalb von nur zwei Minuten glichen sie aus. Zunächst gelang David Bachhofer mit seinem fünften Saisontor der Anschluss (62.), ehe ein kurioses Eigentor für den Endstand sorgte. Albstadts Torhüter Leitenbeger schlug bei einem eigentlich harmlosen, flachen Rückpass ein Luftloch (64.). Vermutlich profitierte Mengen von einem Platzfehler, als der Ball über Leitenbergers Fuß hoppelte. In der Schlussphase hatten beide noch Chancen. So warf sich Leitenberger nach einem Mengener Freistoß in einen Schuss aus dem Getümmel, auf der Gegenseite rettete Merk, als er einen Freistoß der Gastgeber aus dem Winkel kratzte. Albstadt (27 Punkte) bleibt Zweiter, Mengen (21) ist nun Achter.