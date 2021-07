Mengen feiert zwei Siege

Zwei Testspielsiege hat Fußball-Landesligist FC Mengen am vergangenen Wochenende gefeiert. Bereits am Freitagabend besiegten die Schwarz-Gelben den VfR Stockach mit 9:1, nur einen Tag später, am Samstag, gewann der FC Mengen auch den Quervergleich mit dem sübadischen Landesligisten SV Denkingen mit 4:0. In beiden Spielen drehte der FC Mengen vor allem nach der Pause am Torerad und distanzierte den jeweiligen Gegner deutlich.

FC Mengen -VfR Stockach 9:1 (3:0). - Tore: 1:0 Anton Hartock (15.), 2:0 Ladislav Varady (20.), 3:0 Anton Hartock (36.), 4:0, 5:0 Alexander Klotz (53./65./FE), 6:0 Tobias Nörz (71.), 7:0 Alexander Klotz (72.), 8:0 Patrick Klotz (85.), 8:1 Burak Ari (89.), 9:1 Patrick Klotz (90.).

FC Mengen - SV Denkingen 4:0 (0:0). - Tore: 1:0 Alexander Klotz (49.), 2:0, 3:0 Maximilian Stumpp (60./62.), 4:0 Max Schuler (64.).