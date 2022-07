Mengen feiert Rückkehr in die Verbandsliga

Die Schachfreunde Mengen haben es geschafft. Nachdem die erste Mannschaft im vorletzten Saisonspiel den Aufstiegsrivalen aus Lindau mit 4,5:3,5 besiegt hatte, ließ sie in der letzten Runde beim Tabellenletzten Langenau II nichts mehr anbrennen, siegte sehr souverän und steigt als Meister der Landesliga souverän in die Verbandsliga auf.

Den Mengenern gelangen zum Saisonabschluss nochmals tolle Einzelsiege. Langenau II hatte einen nicht spielberechtigten Spieler eingesetzt, sodass das ursprüngliche Ergebnis von 6,0:2,0 für Mengen annulliert und das offizielle Ergebnis auf 8:0 für Mengen festgelegt wurde. Helmut Baur, Mannschaftsführer und Vorsitzender der Schachfreunde, zeigte sich in seiner Ansprache nach dem Spiel voll des Lobes über seine Mannschaft. Nach dem Verbandsliga-Aufstieg vor drei Jahren und dem sehr knappen Abstieg in der Folgesaison jetzt erneut aufzusteigen, sei eine unglaubliche Leistung. So etwas brauche, so der Mannschaftsführer, neben einer großen Liebe zum Schach auch eine große Liebe zum Verein und zur Mannschaft. Zwar habe die Schachgöttin Caissa hin und wieder auch ihre Hände im Spiel gehabt, aber man habe sich das Glück auch erkämpft. Als Saisonziel für die Verbandsliga gab Baur den Klassenerhalt aus.

Volker Baur brachte im Namen der ganzen Mannschaft zum Ausdruck, dass man froh sein könne, einen solchen Mannschaftsführer zu haben, welcher durch sein Herzblut einen ebenso unverzichtbaren Anteil am Aufstieg habe. Unter den Topscorern der gesamten Landesliga mit 140 Spielern belegen die Schachfreunde von Mengens erster Mannschaft die Plätze zwei, vier, sechs, sieben, elf, 15, 19 und 25. Jeder der acht Stammspieler habe sein volles Potenzial abgerufen und sei am richtigen Brett aufgestellt worden, so Baur.

Der Mannschaftsführer hatte schon im Vorfeld mit den Verantwortlichen des Spielmannszuges Mengen Kontakt aufgenommen. So wartete am Rathaus eine Delegation der Spielmänner auf die Meister und unter bekannten Rhythmen marschierte man gemeinsam ins Restaurant Lamm zur Feier.