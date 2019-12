Mengen feiert gegen Ulm den ersten Sieg

Nachdem die Schachfreunde Mengen in der Verbandsliga am vergangenen Spieltag Spitzenreiter Biberach schon am Rande einer Niederlage gehabt haben, hat sich das Team gegen den bisherigen Tabellenzweiten Weiße Dame Ulm absolut auf Augenhöhe präsentiert. Völlig verdient fuhren die Schachfreunde aus Mengen den ersten Saisonsieg ein. Mengen hat damit das Tabellenende verlassen, benötigt jedoch aus den restlichen vier Saisonspielen mindestens noch zwei Siege, um realistische Chancen auf den Klassenerhalt zu haben.

Mengen kam zu zwei Gewinnpartien: Durch eine taktischen Wendung im Mittelspiel erlangte Sacha Strathmann Materialvorteil und Initiative. Mit sauberer Technik behandelte er das Endspiel und gewann überzeugend. Eine zweischneidige Eröffnung hatte Darko Blazevic auf dem Brett. Das Figurenopfer seines Kontrahenten mit vermeintlichem Mattangriff strafte er Lügen und wies nach 22 Zügen den Münsterstädter in die Schranken. Die Partien von Frank Baur, Rudolf Härle, Volker Baur, Dieter Wernard und Heinrich Fasshauer endeten allesamt unentschieden, wobei hier die Vorteile eher auf Mengener Seite lagen. Alfred Leser war gegen die übermächtige Kavallerie seines Gegenübers machtlos und musste den Punkt abgeben.

SF Mengen - SC Weiße Dame Ulm 4,5:3,5. - Sacha Strathmann - Arne Jochens 1:0, Darko Blazevic - Heiko Egle 1:0, Frank Baur - Maximilian Bildt ½:½, Rudolf Härle - Franz-Josef Weber ½:½, Volker Baur - Uwe Gebhardt ½:½, Dieter Wernard - Franziska Fröhlich ½:½, Alfred Leser - Helmut Deißler 0:1, Heinrich Fasshauer - Philipp Lerche ½:½

Tabelle: 1. TG Biberach 9/24,5, 2. TSV Langenau 6/21,5, 3. SC WD Ulm 6/21,0, 4. SC Rangendingen 6/20,5, 5. SF Pfullingen 5/24,0, 6. SK Wernau 5/21,5, 7. SV Ebersbach 4/20,0, 8. Ssg Fils-Lauter 4/17,5, 9. SF Mengen 3/16,0, 10. SV Jedesheim II 2/13,5