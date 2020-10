Von Schwäbische Zeitung

Im Rahmenprogramm der IBO-Veranstaltungen des Sportkreises Bodensee hat erstmalig ein Schachturnier stattgefunden. Zehn Spitzenspieler des Schachverein Friedrichshafen, darunter vier Landesligaspieler, traten in fünf Runden in Blitzpartien gegeneinander an. Die Bedenkzeit betrug fünf Minuten je Spieler pro Partie.

Der polnische Internationale Schachmeister Henryk Dobosz bestätigte mit fünf Siegen seine Favoritenrolle. Auf dem zweiten Rang folgte mit vier Punkten der amtierende Vereinsmeister Benno Barthelmann.