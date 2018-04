Mengen besiegt den Angstgegner

Im Rahmen der letzten Sppielrunde beim zentralen Spieltag in Ravensburg haben die Schachfreunde Mengen zum Abschluss einen Sieg gegen Langenau II gefeiert. Damit sicherte sich die Mannschaft um Darko Blazevic endgültig den Klassenerhalt.

Landesliga: Langenau II – Schachfreunde Mengen 3,5:4,5. - Gegen die zweite Mannschaft aus Langenau, gegen die sich Mengen in den vergangenen Jahren immer schwer getan hatte, lieferte Mengen dieses Mal eine überzeugende Leistung ab, besiegte den Angstgegner und brachte den Klassenerhalt endgültig unter Dach und Fach. Am ersten Brett hatte es Darko Blazevic mit dem Langenauer Spitzenspieler Joachim Rentschler zu tun. Beide Akteure agierten äußerst vorsichtig und gaben sich keine Blöße. Nach Damentausch erspielte sich Darko Blazevic einen kleinen positionellen Vorteil, den er Zug um Zug ausbaute. Gekonnt eroberte er zwei Bauern, was zum überzeugenden Sieg reichte. Am zweiten Brett hatte Frank Baur zunächst schwerste Defensivarbeit zu leisten. Auf Kosten einer offenen Königsstellung inszenierte er einen Angriff auf die gegnerische Rochadestellung. Frank Baur fand in hoher Zeitnot den gewinnbringenden Damenzug und zwang seinen Gegner zur Aufgabe. Auch Brett drei ging an die Mengener: Rudolf Härle war schon aus der Eröffnung heraus tonangebend. Nach frühem Damentausch setzte er am Damenflügel eine Bauernlawine in Gang, die ihm zwei Mehrbauern einbrachte. Mit all seiner Routine tauschte Rudolf Härle die verteidigenden Figuren seines Kontrahenten und gewann sicher. Auch Heinrich Fasshauer trug sich in die Siegerliste ein. In einem Turm-Leichtfiguren-Endspiel war sein dynamischer Springer dem statischen Läufer seines Gegners überlegen, doch die Stellung war noch lange nicht gewonnen. Heinrich Fasshauer lehnte das Remisangebot seines Widerparts ab und demonstrierte einmal mehr seine sehr gute Endspielführung. Das bescherte ihm den Partiegewinn. Wilfried Meger landete mit einem Minusbauern in einem Leichtfigurenendspiel und tauschte taktisch klug Bauer um Bauer, bis nur noch ein Bauer auf dem Brett war. Um diesen zu schlagen, opferte der Mengener eine Leichtfigur. Der Gegner hatte nun keine Möglichkeit mehr ihn mattzusetzen und das Remis war perfekt. Dieter Wernard, Frydolin Kott und Alfred Leser kämpften zwar lange, doch am Schluss gingen diese Punkte nach Langenau.

Mannschaftsführer Helmut Baur war beim Abschlusshock sehr zufrieden mit seinem Team. Rang sieben im Endklassement und drei Punkte Differenz zu den Absteigern Obersulmetingen und Friedrichshafen dokumentierten letztendlich doch eine zufriedenstellende Saisonleistung, so Baur.

Ein Sonderlob bekam Spitzenmann Darko Blazevic, der am ersten Brett respektable sieben Punkte aus neun Partien einfuhr und einigen Landesligakoryphäen die Grenzen aufzeigte.