Mengen benötigt etwas Anlauf

25 Minuten hat der FV Bad Saulgau beim Tabellenführer Gegenwehr geleistet, dann ging das Spiel seinen erwarteten Gang und Mengen siegte. Seinen Ausfwärtstrend bestätigte Bad Buchau beim 1:1 in Neufra, Ebenweiler ließ durch einen 2:1-Sieg in Hohentengen aufhorchen und Hundersingen punktete im Kampf um Platz zwei dreifach. Laiz feierte einen Punktgewinn in Uttenweiler.

SF Hundersingen - FC Krauchenwies/Hausen 4:0 (1:0). - Tore: 1:0, 2:0 Dennis Heiß (39./70.), 3:0 Janik Störkle (79.), 4:0 Timo Bischofsberger (83.). - Z.:200. - Die Gäste aus Krauchenwies erwischten einen guten Start in die Partie und drängten die Hausherren in die Defensive. Trotz etlicher Chancen verpasste der FCK den Führungstreffer. Dafür wurden die Gäste vom Aufsteiger bestraft: Gegen Ende der ersten 45 Minuten zeigten die Sportfreunde immer wieder schnelle Tempogegenstöße. Aus einem dieser Konter resultierte das 1:0 durch Dennis Heiß. Mit der Führung im Rücken hielten sich die Hausherren im zweiten Durchgang zunächst zurück und überließen Krauchenwies die Kontrolle. Die Gäste konnten jedoch schlichtweg kein Kapital aus der optischen Überlegenheit schlagen. Die Pütz-Elf zeigte im restlichen Spielverlauf das genaue Gegenteil: Mit gnadenloser Effektivität fuhr Hundersingen einen deutlichen 4:0-Sieg ein. Fazit: Ein verdienter Sieg, das Ergebnis spiegelt allerdings nicht ganz den Verlauf der Partie wider. Der FCK war lange Zeit mindestens auf Augenhöhe mit den Gastgebern, scheitert letztendlich am eigenen Unvermögen.

SV Hohentengen - SV Ebenweiler 1:2 (1:2). - Tore: 1:0 Michael Rist (8.), 1:1 Matthias Schluck (21.), 1:2 Michael Wetzel (45.). - Z.:180. - Die Gastgeber kamen mit viel Elan in die Begegnung, allen voran Michael Rist. Dieser sorgte per Nachschuss für die verdiente frühe Führung für den SVH. Die Göge-Kicker ruhten sich jedoch nicht auf dem Polster aus und spielten kontinuierlich nach vorne. David Gebhard hatte das 2:0 bereits auf dem Fuß, schoss allerdings aus kurzer Distanz über das Gehäuse (20.). Im direkten Gegenzug bestrafte der SVE die Gastgeber: Matthias Schluck köpfte ein zum 1:1-Ausgleich. In Folge des Ausgleichstreffers neutralisierten sich die Mannschaften zunehmend. Das Niveau der Partie verflachte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff nutzte Ebenweiler die zweite Chance des Spiels zum 1:2 durch Michael Wetzel. Die Hoffnung auf ein ansehnlicheres Spiel im zweiten Durchgang war vergebens. Der SV Hohentengen bäumte sich nicht mehr wirklich auf gegen die drohende Niederlage, der SV Ebenweiler verwaltete den Vorsprung.

FV Neufra - SV Bad Buchau 1:1 (0:1). - Tore: 0:1 Sebastian Buck (23.), 1:1 Fabian Brehm (52./FE). - Rote Karte: Jonathan Hummler (79./SVBB; Notbremse). - Z.: 320. - „Ein sehr interessantes Spiel. Eine umkämpfte und ausgeglichene Partie, an deren Ende ein absolut leistungsgerechtes Unentschieden steht“, resümierte FVN- Pressewart Uli Münst nach der Begegnung. Bad Buchau setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fort und entführt einen Punkt gegen den Aufstiegskandidaten aus Neufra. Beide Teams präsentierten sich vor großer Zuschauerkulisse über 90 Minuten hellwach und mit großem Kampfgeist.

FV Altshausen - FV Bad Schussenried 4:3 (1:3). - Tore: 1:0 Patrick Hugger (15.), 1:1 Lukas Kraft (31.), 1:2, 1:3 Luca Maucher (37./43.), 2:3 Marc Krämer (46.), 3:3 Maximilian Raisle (48.), 4:3 Marc Krämer (73.). - Z.:200. - Nach der frühen Führung durch Patrick Hugger ließen die Gastgeber stark nach und erinnerten dabei an die schwache Leistung der Vorwoche in Bad Buchau. Dies wussten die Gäste zu nutzen. Zunächst glich Lukas Kraft mit einem Schuss von der Strafraumgrenze aus, ehe Luca Maucher mit einem Doppelpack innerhalb von nur sechs Minuten die Partie drehte. Bad Schussenried sah die Führung wohl bereits als spielentscheidend an und schaltete um einige Gänge zurück. Die Antwort Altshausens folgte prompt: Marc Krämer und der eingewechselte Maximilian Raisle sorgten für den Ausgleich. In der Schlussphase gelang Goalgetter Marc Krämer gar noch der 4:3-Siegtreffer, die Vorlage dazu lieferte Marvin Igel. „Schussenried hat den Sieg heute leichtsinnig vergeben. Die Leistung der Gäste im zweiten Durchgang war in etwa das Spiegelbild der unseren in der ersten Hälfte. Wir haben den Gegner nach der Pause enorm unter Druck gesetzt und konnten so noch den glücklichen Heimerfolg einfahren“, sagte FVA- Teammanager Werner Werz.

FC Mengen - FV Bad Saulgau 4:1 (2:1). - Tore: 0:1 David Striegel (3.), 1:1 Alexander Klotz (26.), 2:1 Patrick Klotz (40.), 3:1, 4:1 Alexander Klotz (84./90.). - Z.: 250. - Nach einem verschlafenen Beginn, der den 0:1-Rückstand durch David Striegel zur Folge hatte, fand der Ligaprimus immer besser in die Partie hinein. Ab dem Ausgleich durch Alexander Klotz Mitte der ersten Halbzeit trat der FCM gewohnt souverän auf. Die Gastgeber zeigen eine dominante Leistung und fahren einen ungefährdeten Sieg ein. „Wir waren heute deutlich zu träge in der Anfangsphase der Begegnung. Nach einiger Zeit hatten wir allerdings vollen Zugriff auf das Spiel. Am Ende muss das Ergebnis anhand der Chancenanzahl eigentlich sogar noch höher ausfallen“, berichtete FCM-Coach Miroslav Topalusic nach der Partie.

SV Uttenweiler – FC Laiz 0:0. - Zuschauer: 150. - Eine Bezirksligapartie auf eher überschaubarem Niveau mit gerechtem Ausgang. In der ersten Halbzeit setzte Johannes Jäggle einen Kopfball an die Latte. Die Gäste hatten ebenfalls eine gute Möglichkeit, aber Daniel Maurer im Uttenweiler Tor parierte hervorragend. So ging es mit diesen wenigen Torraumszenen in die Kabinen. Auch nach dem Wechsel blieb das Spiel des SV Uttenweiler zu statisch und einfallslos. Zu wenig Bewegung und Ungenauigkeiten im Aufbauspiel verhinderten ein ansehnliches Spiel. Die Gäste verteidigten in ihrer eigenen Hälfte geschickt und machten die Räume eng. Ohne wirkliche Ideen ging vom SV Uttenweiler keine Gefahr aus und die wenigen sich bietenden Möglichkeiten blieben ungenutzt. So verdienten sich die Gäste aus Laiz sich diesen Punkt redlich.

FV Schelklingen-Hausen - SV Sigmaringen 1:4 (1:2). - Tore: 1:0 Lukas Böttinger (10.), 1:1 Daniel Deli (32.), 1:2 Kevin Reuter (41.), 1:3 Eigentor (60.), 1:4 Daniel Deli (73.). - Es fing ganz gut an für den Gastgeber. Doch in der 32. Minute soll es - nach Angaben der Heimelf - eine Notbremse im Sigmaringer Strafraum gegeben haben. Die Rote Karte und der Elfmeter blieben jedoch aus, so die Schelklinger. Im Gegenzug konnte Daniel Deli ausgleichen. Noch vor der Pause ging Sigmaringen in Führung. Eine Vorentscheidung dann das Eigentor und nach weiteren Schelklinger Chancen stellte erneut Daniel Deli auf 1:4.

SG Altheim - TSG Rottenacker 1:0 (0:0). - Tor: 1:0 Jens Bühner (56.). - Rote Karte: Jannik Sachpazidis (30./TSG).