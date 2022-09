Meisterschaften des Golfclubs Bad Saulgau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Von Freitag, 2. bis Sonntag, 4. September fanden unsere Clubmeisterschaften statt. Insgesamt 51 Spieler stellten sich dieser sportlichen Herausforderung und spielten drei mal 18 Loch Zählspiel. Bis auf eine einstündige Gewitterunterbrechung am Samstagnachmittag verlief das Turnier reibungslos. Der Golfplatz präsentierte sich für das sportliche Highlight von seiner besten Seite. Thomas und seine Mitarbeiter hatten für die Spieler alles perfekt hergerichtet. Dafür ein großes Dankeschön. Auch die Organisation im Sekretariat und in der Gastronomie lief wie am Schnürchen.

Clubmeisterin bei den Damen wurde Alexandra Stroppel, die von der ersten Runde an geführt hat. Mit 10 Schlägen Vorsprung und 270 Schlägen insgesamt konnte sie den Titel souverän gewinnen. Bei den Herren war es ungleich spannender. Jakob Noll und Jonas Pohnert lieferten sich ein erstklassiges Duell auf Augenhöhe. Am ersten Tag waren beide noch schlaggleich mit je 76 Schlägen, am zweiten Tag holte sich Jakob mit einer 78er Runde einen Schlag Vorsprung und am Finaltag war er mit einer weiteren 78 insgesamt drei Schläge besser als Jonas und wurde zum ersten Mal mit insgesamt 232 Schlägen Clubmeister des Golfclubs Bad Saulgau.

In der Seniorenklasse ab 50 Jahren holte sich Anja Weiß bei den Damen mit 280 Schlägen und 13 Schlägen Vorsprung souverän den Titel in der Damenklasse. Bei den Senioren Herren war es sehr knapp. Mit 249 Schlägen sicherte sich Harald Stroppel den Titel mit nur einem Schlag Vorsprung auf den Titelverteidiger Bernd Remensperger, der in der Schlussrunde zwar noch 2 Schläge auf den Sieger gutmachte, ihn aber nicht mehr abfangen konnte. Mit dem zweitbesten Gesamtergebnis aller Teilnehmer von 235 Schlägen sicherte sich Jonas Pohnert den Titel in der Jugendklasse. Die Sonderwertung der Altersklasse Herren ab 65 gewann Günther Sauter mit 254 Schlägen und 5 Schlägen Vorsprung.

Ebenso wurden Clubmeister nach Nettopunkten (Stableford) ermittelt, das heißt unter Einberechnung der persönlichen Spielvorgabe (Handicap). Dafür kamen die Samstags- und die Sonntagsrunde in die Wertung. Die Sieger waren: Bei den Damen Beate Remensperger mit 69 Punkten und bei den Herren Sascha Widmann mit 73 Punkten. In der Wertung ab 50 Jahren gewann Beate Zehrer mit 66 Punkten und Bernd Remensperger mit 72 Punkten.