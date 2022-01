Mehr als 2000 Euro an Spenden gesammelt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch 2022 kann die Gruppe der Sternsinger von Sießen stolz auf eine gelungen „Aktion Dreikönigssingen 20*C+M+B+22“ sein. Insgesamt konnten die Kinder und Jugendlichen in Zusammenarbeit mit Schwestern des Klosters für den Aufruf „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ bis jetzt über 2000 Euro an Spenden sammeln und täglich kommen weitere Spenden dazu.

Lange war nicht klar, ob und in welcher Form die Sternsinger 2022 in Sießen aktiv werden können. Erst nach Weihnachten fiel die Entscheidung: die Sternsinger in Haid, Bogenweiler und Sießen ziehen auch 2022 mit Weihrauch und Stern durch die Straßen und bringen jedem Haus den Segen der Heiligen Nacht. Zwar nicht in gewohnter Art, aber in Form eines gebastelten Briefes, der neben dem Türaufkleber, einem Stück Kreide, einem Stern, einem Segensgebet auch noch Informationen zum diesjährigen Motto des Dreikönigssingens enthielt.

Vor der Verteilung wurden die Briefe im Gottesdienst am Dreikönigstag von Pfarrer Dr. Schniertshauer gesegnet, bei dem auch einige Sternsinger anwesend waren. Um 15 Uhr war die Bevölkerung am jeweiligen Christbaum der Ortschaften eingeladen, um auch den Segen der Sternsinger persönlich zu erhalten. Die Freude der Anwohner über das Erscheinen der „Könige“ war riesengroß. Einige hatten spontan aus dem Fenster und auf der Straße den Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen gesucht.

Die Sternsinger konnten ein Zeichen der Hoffnung und Zuversicht setzen, was gerade in dieser Zeit für viele Menschen sehr wichtig ist. Allen Kindern, Jugendlichen, Eltern und Schwestern, die sich trotz der erschwerten Bedingungen nicht entmutigen ließen und die Aktion auch 2022 durchgeführt haben, und all diejenigen, die die Sternsingeraktion mit ihrer Spende unterstützt haben, sei herzlich gedankt.