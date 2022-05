Medizinstudentin referiert über ihr Studium

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Drei Jahre ist es her, da hat Elisabeth Burth selbst Abitur am Störck-Gymnasium gemacht. Jetzt kehrte die 21-Jährige, die im fünften Semester Medizin an der Uni Ulm studiert, an ihre Schule zurück, um von ihren Erfahrungen mit ihrem Studiengang zu referieren. Auf Einladung der Stadt Bad Saulgau, die die junge werdende Ärztin mit einem Stipendium unterstützt, sowie Biologielehrerin Almut Kegler, erklärte Elisabeth Burth den gespannt zuhörenden Elftklässler*innen, was ihr an der Universität besonders gut gefalle. Das sei vor allem die Tatsache, dass man einen sehr nahen Bezug zur Praxis habe. „Ich war auch nicht in allen naturwissenschaftlichen Fächern am Gymnasium sehr gut“, so Elisabeth Burth, „aber an der Uni“ habe man noch einen anderen Zugang zu den einzelnen Themengebieten, versicherte sie mit einem Schmunzeln. Insgesamt könne sie das Studium empfehlen – es sei spannend und vielseitig. Den Schüler*innen gefiel der Einblick in die Zeit nach dem Abitur. Schließlich ist die Frage nach dem richtigen Beruf oder Studium für die Elftklässler*innen, die gerade ihre BoGy Praktikumswoche hinter sich gebracht haben, besonders präsent.