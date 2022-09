Medizinische Trainingstherapie ist mehr als nur Muskelaufbau

In der Vortragsreihe „Mittwochs bei den Waldburg-Zeil Kliniken“ informiert Dr. Christian Dynybil, Chefarzt der Rehabilitationsklinik Saulgau, am 14. September, 19 Uhr, über das Thema „Medizinische Trainingstherapie: mehr als nur Muskelaufbau“. Wie es in der Mitteilung heißt, ist die medizinische Trainingstherapie (MTT) fester Bestandteil der orthopädischen Rehabilitation. „Auch wenn die medizinische Trainingstherapie auf den ersten Blick häufig als „Mucki-Training“ oder Krafttraining unterschätzt wird, so hat sie komplexe positive Auswirkungen auf die Gesundheitsbildung in bio-psycho-sozialer Hinsicht: Krankheit und Gesundheit sind kein fixer Zustand, sondern ein dynamisches Geschehen, auf das man selbst maßgeblich Einfluss nehmen kann“, so Dynybil. Für viele besteht der Sinn des körperlichen Trainings im Aufbau der Muskulatur. Sie wollen das Körpergewicht senken und ihre Proportionen verbessern. „Aber MTT kann mehr: Sie ist der Schlüssel zu kraftvoller Mobilität und einer besseren Lebensqualität auch im höheren Alter“, so der Mediziner. Dr. Dynybil erläutert zunächst die Medizinische Trainingstherapie, deren Grundregeln sowie die komplexen Auswirkungen auf Körper und Geist. Zudem stellt er vor, wie man mit relativ einfachen Maßnahmen des körperlichen Trainings seine Gesundheit fördern kann. Teilnehmen kann man an der Online-Veranstaltung über die Seite https://vimeo.com/event/830943. Während des Vortrages sind per Chat Fragen an den Referenten möglich. Die Teilnahme ist kostenlos.