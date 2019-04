Max will Ochsenhausen überraschen

Der FV Altheim steht in der Fußball-Landesliga mit dem Rücken zur Wand. Nach vier Niederlagen in Folge droht den Grün-Weißen nach zwei Jahren der Rücksturz in die Bezirksliga. Am Gründonnerstag geht die Reise zum SV Ochsenhausen, wo die Nachholpartie vom 17. Spieltag ansteht.

Das 0:3 am vergangenen Wochenende beim FC Leutkirch war ein erneuter Tiefschlag in die Magengrube der Grün-Weißen. Vier Spiele lang wartet der FV Altheim nun schon auf einen Dreier. 1:2 zu Hause gegen Dotternhausen, jeweils 0:4 in Balingen und zu Hause gegen Mengen und nun eben das 0:3 im Allgäu. „Wir haben schlecht gespielt, wenn man das Spiel sieht, geht das Ergebnis in Ordnung“, fasst Marc Max, Altheims Trainer, nochmals das Geschehen in Leutkirch knapp zusammen. „Nach dem Eigentor von Christoph Weber musste Philipp Maier verletzt raus, dann Martin Schrode. Das 0:2 fiel, die Luft war raus.“ Was am schlimmsten wiegt: Philipp Maier, der in Leutkirch erstmals als Innenverteidiger auflief, zog sich vermutlich einen Kreuzbandriss zu. Damit fehlt der Altheimer Mannschaft nicht nur auf dem Platz eine wichtige Stütze. „Gut, wir hatten auch ein bisschen Pech, nach der Pause wollten wir druckvoller aus der Kabine kommen“, sagt Max. „Das ist uns auch ganz gut gelungen, weil sich Leutkirch auch ein bisschen zurückgezogen hat. Und bei einem Schuss von Marco Mazzola hatten wir Pech, dass der Ball nur knapp vorbeiging.“

Jetzt heißt es, nach vorne zu schauen. Aufgeben ist nicht. Nur: Die Aufgabe wird immer schwerer. „Natürlich kommen jetzt die ganzen Hochkaräter und die Tatsache, dass Albstadt, Wangen und Laupheim absteigen könnten, macht es noch schwieriger“, denkt Max weiter. Denn: Steigen drei Mannschaften aus der Verbandsliga in die Landesliga, Staffel 4 ab, erhöht sich in dieser die Zahl der Direktabsteiger um eins. In diesem Falle müssten fünf Mannschaften zurück in die Bezirksliga, Platz elf wäre der Relegationsplatz. „Aber wir geben nicht auf.“ Trotzdem gibt Max zu, bereits Gespräche für den Fall der Fälle geführt zu haben. „Wir haben vereinbart, dass ich auch im Fall eines Abstiegs bleibe. Aber bei mir ist der Fokus dort, wo wir sind und das ist die Landesliga. Wir wollen versuchen, die Liga zu halten.“

Schlappe im Hinspiel

Mit Ochsenhausen wartet nun ein Gegner, in dem es im Hinspiel eine deutliche 0:6-Klatsche im eigenen Stadion gab. Für das Spiel am Donnerstagabend verspricht Marc Max: „Wir haben uns etwas einfallen lassen“, deutet er an, dass es einige Umstellungen auf den einzelnen Positionen oder im System geben könnte. Was genau, das will Max natürlich nicht verraten. Personell hat er derweil nicht gerade viele Optionen: „Philipp Maier, Martin Schrode und Patrick Spies fallen sicher aus.“ Bei Timo Reck wollte Max das Abschlusstraining am Mittwochabend abwarten und auch bei Torhüter Johannes Reuter müsse man sehen. „Ob und wie Hannes Wade mitspielt müssen wir testen, auch ob er seine Grippe überwunden hat.“ Dazu ist Manuel Butscher gesperrt, und auch Youngster Pius Spieler fällt verletzt aus. „Ich hatte bewusst so eine lange Winterpause angesetzt, dass die Jungs ihre Verletzungen auskurieren können. Aber dazu hätte es wohl noch zwei Monate mehr gebraucht“, sagt Max. Nun gilt es trotzdem, vielleicht ausgerechnet in Ochsenhausen den Bock umzustoßen, gegen eine Mannschaft, gegen die Altheim in der Hinrunde mit 0:6 verloren hatte. Doch dazu muss auch der Kopf mitspielen. Max: „Klar, wenn das große Organ oben gut drauf ist, klappt es unten, mit den Füßen, viel besser.“

Ganz anders ist die personelle Situation beim SV Ochsenhausen. Erstmals haben die Ochsenhausener in dieser Saison keine Ausfälle zu beklagen, die zuletzt privat verhinderten Spieler wie Manuel Mohr und Daniel Jägg kehren zurück und auch der eine oder andere angeschlagene oder gesperrte Spieler. Somit hat Oliver Wild die Qual der Wahl. Der SVO-Spielertrainer sagt: „Der Sieg vergangene Woche gegen Kißlegg war der erste Schritt. Wir wissen, dass wir nachlegen müssen. Gegen Altheim haben wir dazu eine große Chance. Wenn wir gewinnen, haben wir neun Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Das ist natürlich unser Ziel. Das 6:0 aus dem Hinspiel ist aber Vergangenheit.“