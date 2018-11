Matthias Berg kommtzum Unternehmerabend

Der erfolgreiche Sportler, Teilnehmer an den Paralympics und Musiker, Matthias Berg, referiert beim Unternehmerabend am Mittwoch, 28. November, im Alten Kloster ins Bad Saulgau.

Er ist mit 27 Medaillen bei Paralympics und Weltmeisterschaften einer der erfolgreichsten Athleten der Welt und seit dem Jahr 2000 regelmäßig ZDF-Paralympics-Experte. Er ist mehrfach dekorierter Hornist und gastiert weltweit mit Orchestern und Ensembles. Und als Jurist war er mehr als zwei Jahrzehnte Führungskraft in der Verwaltung und für bis zu 300 Mitarbeiter verantwortlich. Matthias Berg hat in seinem Leben zweifellos viel erreicht – und er ist Contergan-geschädigt.

Wie das funktioniert, ist eine Frage der Einstellung. Wie sehe ich mich selbst, wie halte ich mich auf Trab. Darüber spricht Berg am 28. November beim 7. Bad Saulgauer Unternehmerabend. „Mach was draus – Mit 5 Grundentscheidungen zum Erfolg“ lautet der Titel seiner „Motivational speech“. Aus seiner Biografie und den damit verbundenen Herausforderungen hat er ein klares und überzeugendes Konzept entwickelt, das motiviert, das eigene Leben in die Hand zu nehmen, sich auf seine Stärken zu konzentrieren und die gesteckten Ziele zu erreichen.

Eingeladen sind zum Vortrag, der anschließenden Diskussion, Informationsaustausch und Get-Together die Inhaber, Geschäftsführer und Entscheidungsträger aller Bad Saulgauer Unternehmen und Betriebe.

Der Unternehmerabend findet am Mittwoch, 28. November, im Alten Kloster statt. Beginn ist 19 Uhr.

Die städtische Wirtschaftsförderung nimmt Anmeldungen bis zum 21. November unter der Telefonnummer Telefon 07581/20 71 06 oder per Mail (wirtschaftsfoerderung@bad-saulgau.de) entgegen.