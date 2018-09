Reinhold Masur (SV Wolfartsweiler) absolviert derzeit sein erfolgreichstes Jahr seiner sportlichen Laufbahn. Der Leistungsträger der ersten Luftgewehr-Mannschaft begann die Saison schon mit zwei Kreismeistertiteln. Er siegte in den Disziplinen Luft- sowie Kleinkalibergewehr. Danach errang er mit einem hervorragenden Ergebnis von 380 Ringen den Bezirksmeistertitel im Schützenbezirk Oberschwaben. Bei den württembergischen Meisterschaften in Stuttgart rundete er die Meisterschaftssaison mit einem dritten Platz in der Einzelwertung ab. Durch diese gute Leistung qualifizierte sich Reinhold Masur zum ersten Mal in seiner Karriere für die deutsche Meisterschaft in München. Trotz großer Nervosität erzielte der Wolfartsweiler Schütze auf dem Olympia-Schießgelände bei München den 41. Platz unter insgesamt 85 Teilnehmern.