Maschinenteile brennen in Produktionshalle

Zu einem Brand ist es am Montag um 23 Uhr in einem Betrieb in Krumbach bei Bad Saulgau gekommen. Beim Schmieden von heißen Stahlteilen war an der Schmiedemaschine ein Hydraulikschlauch geplatzt. Durch die heißen Stahlteile fing das Öl sofort Feuer und griff auf die Maschinenteile über. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Braunenweiler und Bad Saulgau konnten den Brand löschen, noch bevor das Feuer auf das Gebäude übergreifen konnte. Vier Mitarbeiter der Produktionshalle mussten wegen leichter Atemreizungen vorsorglich zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt waren 47 Einsatzkräfte der Feuerwehren mit sieben Fahrzeugen vor Ort. Die Höhe des Sachschadens an der betroffenen Maschine ist derzeit noch nicht bekannt.