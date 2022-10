Martina Geist und Armin Göhringer zeigen „Holzarbeiten im Grenzbereich“

In der Städtischen Galerie „Fähre“ wird am Freitag, 7. Oktober, um 19 Uhr die Ausstellung „Schnittgut“ eröffnet. Es spricht der Kunsthistoriker Dr. Andreas Gabelmann. Amalia und Leander Soretz sorgen an Violine und Cello für die passende musikalische Begleitung.

Mit der Stuttgarterin Martina Geist und dem Schwarzwälder Armin Göhringer begegnen sich bei der Ausstellung eine Künstlerin und ein Künstler, die sich beide durch eine unverwechselbare Bild- und Formensprache auszeichnen, kündigt die Stadtverwaltung an. Holzschneiderin die eine, Bildhauer der andere, verbinde sie die Arbeit mit dem Werkstoff Holz sowie das Spiel mit Linie, Bewegung und Raum. Beide wurden mit zahlreichen Preisen und Stipendien ausgezeichnet, ihre Werke befinden sich in öffentlichen und privaten Sammlungen.

Martina Geist habe in den vergangenen Jahren entscheidend zur Weiterentwicklung des Holzschnitts beigetragen, heißt es in der Ankündigung. So sei es ihr insbesondere gelungen, den klassischen Druckstock zu autonomen Kunstwerken zu transformieren: Zwitterwesen zwischen Malerei und Objekt, die sich durch eine vieldeutige Motivwelt auszeichneten.

Armin Göhringers Objekte seien hingegen „Holzarbeiten im Grenzbereich“, mit denen der Künstler die Möglichkeiten und Grenzen des Materials auslotet. Mittels Kettensäge und Kreuzschnitten, die ein Geflecht von Leerräumen und Masse bilden, habe Göhringer zu einer abstrakten Formensprache gefunden, die einzigartig im Bereich der Holzbildhauerei sei.

Die Städtische Galerie Fähre lässt bei der Ausstellung „Schnittgut“ Holzschnitt und Skulptur in einen Dialog treten, der beide Künstler gleichermaßen herausfordert und in Beziehung zueinander setzt. Sie ist geöffnet bis 27. November, dienstags bis sonntags jeweils von 14-17 Uhr.