Martin Strobel beendet Karriere

Handball-Nationalspieler Martin Strobel beendet nach dem Ende dieser Saison seine Karriere. Das hat der 33 Jahre alte Rückraumspieler des Bundesligisten HBW Balingen-Weilstetten im Rahmen einer Pressekonferenz am Montagmorgen bekanntgegeben. Die Entscheidung, nach 17 Jahren Profisport nach dieser Saison die Handballschuhe an den Nagel zu hängen, sei ihm nicht leichtgefallen und sei auch keine kurzfristige Entscheidung gewesen, erklärte der HBW-Spielmacher. Vielmehr habe er sich lange und gründlich mit dieser Thematik beschäftigt. „Der Zeitpunkt fühlt sich für mich richtig an, weil mehrere Gründe zutreffen, die mir persönlich sehr wichtig sind“, erläuterte Martin Strobel seine Entscheidung. Der Aufwand, den er seit seiner Verletzung betreiben müsse, um sein Leistungsniveau zu erhalten, sei deutlich gestiegen. Das seien für ihn Anzeichen, seinen Focus noch stärker auf seine Gesundheit und die Zukunft zu richten.

„Wenn ich etwas mache, mache ich es zu 100 Prozent. Ich bin nicht der Typ, der sich mit Einschränkungen zufriedengibt, nur um etwas hinauszuzögern, was in den nächsten Jahren ohnehin angefallen wäre“, sagte der Profi, dass es ihm immer ein Anliegen gewesen sei, seine sportliche Karriere auf einem guten Niveau selber zu beenden, ohne, unnötig in die Länge zu ziehen. Er sehe auch den HBW und die Mannschaft in einer positiven Gesamtentwicklung. Er sei überzeugt davon, dass sie in Zukunft auch ohne sein Mitwirken erfolgreich sein werden und bis zum Saiso

Im Rahmen der Pressekonferenz bezog der 33-Jährige auch dazu Stellung, wie und wo er seine Zukunft sieht. Außerdem beantwortete er auch Fragen zur Nationalmannschaft, die ihm in der Vergangenheit immer wieder gestellt wurden.

Bei den Galliern sind in den zurückliegenden Tagen insgesamt fünf Personalentscheidungen für die kommende Saison gefallen. Diese hat der Verein heute Vormittag bei einer Pressekonferenz in der Balinger SparkassenArena verkündet. Insgesamt werden aus der jetzigen Mannschaft Martin Strobel, Benjamin Meschke und Juan de la Peña ab der Saison 2020/21 nicht mehr im Kader stehen. Lukas Saueressig hat seinen Vertrag um drei weitere Jahre verlängert und von der HSG Konstanz wird Fabian Wiederstein nach zwei Jahren wieder zum HBW zurückkehren.