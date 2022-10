Markus Keller muss die Defensive umbauen

Der TSV Riedlingen muss am Samstag (15 Uhr) beim TSV Straßberg antreten. Das Spiel ist vom Sonntag auf den Samstag vorverlegt worden.

„Auf ein Neues. Das könnte auch ich sagen“, meint Riedlingens Trainer Markus Keller. „Eigentlich gilt das, was für den FC Mengen gilt und Miro schon vor dem Spiel in Albstadt gesagt hat, auch für uns.“ Denn auch der TSV Riedlingen ist nicht das, was man landläufig als auswärtsstark bezeichnen würde. Während die Rothosen (14 Punkte) Platz sechs in der Heimwertung belegen - Erster ist der FC Mengen mit 18 Punkten, gehören die Riedlinger - ähnlich wie der FC Mengen - zu den auswärtsschwächsten Mannschaften der Liga. Riedlingen liegt auf Rang 14 (4 Punkte) - punktgleich mit dem FC Ostrach - Mengen ist Sechzehnter (3 Punkte).

Die 0:2-Niederlage gegen Laupheim sieht Keller mit gemischten Gefühlen. Natürlich sei die Leistung in Ordnung gewesen. „Aber unsere Effektivität ist das Problem. So ein Ding wie nach 25 Minuten musst du halt reinmachen“, spricht er die Eins-gegen-eins-Situation von Pascal Schoppenhauer an (29.). „In der zweiten Halbzeit haben wir mehr vom Spiel, hatten noch einmal drei gute Szenen durch Altergot, Siefert und Schoppenhauer.“ Aber am Ende könne man von den Schulterklopfern keine Punkte kaufen.

Und so peilt Keller nun auf der Alb Zählbares an. „Vier Punkte aus den Spielen gegen Straßberg und gegen Trillfingen, das wäre unser Ziel. Verlierst du in Straßberg, bist du gegen Trillfingen schon wieder unter Druck, denn dann geht es gegen nach Eschach und zu Hause gegen Albstadt. In Straßberg zu gewinnen ist auch schwierig“, sagt Keller, der die Mannschaft von Stefan Bach zu Hause gegen Ravensburg beobachtet hat, „aber ein Punkt ist unser Ziel“.

Im Gegner hat er während seinem Besuch auf der Zollernalb eine „kompakte Mannschaft“, gesehen, die bei Ballgewinnen sehr schnell nach vorne spiele. „Zwar nicht mehr mit Fünferkette wie früher, aber in einem 4-5-1, mit einem Fünfermittelfeld“, sagt Keller.

Personell ist die Lage nicht ganz so rosig. „Ich muss improvisieren, weil gleich zwei Innenverteidiger ausfallen.“ Tobias Widmer konnte nach dem Laupheimspiel die ganze Woche nicht trainieren, Matthias Binder fehlt aus privaten Gründen.“ Ebenfalls nicht zur Verfügung steht Alexander Widmer (beruflich). „Damit muss ich wahrscheinlich aus dem Mittelfeld wieder abziehen und mache eine neue Baustelle auf.“ Unter der Woche mit Grippe flach gelegen sind Dennis Altergot und Felix Schmid. „Ich gehe davon aus, dass Dennis spielen kann“, sagt Keller.