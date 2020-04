Markus Keller bleibt beim FVS

Positive Nachrichten können die Verantwortlichen des FV Bad Saulgau 04 in unsicherer Zeit vermelden: Der Tabellenführer der Kreisliga A 2 arbeitet ein weiteres Jahr mit dem Trainerteam Markus Keller (Cheftrainer), Joachim Chaczkjewitsch (Co-Trainer) und Stephan Hiller (Torwarttrainer) zusammen. Das Trainerteam werde „ein weiteres Jahr beim FVS an der Entwicklung der Mannschaft arbeiten“, heißt es in einer Mitteilung. Markus Keller sehe seinen Auftrag darin, „in aller Ruhe die Mannschaft zu formen.“ Das sei aus Sicht des Vorstands ein wichtiger Schritt. Denn nach unruhigen Jahren habe das Team um Markus Keller eine Mannschaft, die in der Liga seit dem 6. Spieltag an der Tabellenspitze steht, geformt. „Auf und neben dem Platz überzeugt die Mannschaft durch ihr Auftreten. Hier gilt es dran zu bleiben“, teilt Holger Beutel, stellvertretender Vorsitzender, mit. Ein wichtiger Baustein sei Joachim Chazkjewitsch, der Keller weiter zur Seite stehe. „Beide Trainer verfolgen dieselbe Maxime und ergänzen sich hervorragend“, so Beutel. „Dass Stephan Hiller weiter beim FVS bleiben wird zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Stephan beschäftigt sich mit den Torspielern aus der Jugend und ist als Trainer und Spieler in der ersten Mannschaft enorm wichtig. Deshalb sind wir total glücklich, dass wir in diesen ungewissen Zeiten in aller Ruhe weiter am FVS 04 basteln können.“