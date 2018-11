Markus Gipson ist wieder dabei

Im letzten Heimspiel vor der Winterpause empfängt der FC Ostrach am Samstag (14.30 Uhr, Buchbühlstadion) den FV RW Weiler. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Kopfsguter ist derzeit Tabellendritter und kämpft mit um die Spitzenränge.

Nun ist es wieder soweit: Die Vorrunde neigt sich dem Ende zu. Mit den Rot-Weißen aus Weiler wartet am Samstag die letzte Heimaufgabe des Kalenderjahres. Vergangenes Wochenende trennten sich die Ostracher mit einem verdienten Remis vom SV Kehlen, am Samstag gilt es nun, die starke Leistung gegen die Gäste aus Allgäu zu bestätigen. Weiler liegt in Schlagdistanz zum Relegationsplatz. Zur Spitze sind es, nach der Niederlage vergangene Woche im Spitzenspiel beim TSV Berg, acht Punkte. Doch das ist für die Allgäuer kein Problem.

Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart blieb die Mannschaft von Trainer Jürgen Kopfsguter in zehn Partien in Folge ungeschlagen. Großen Anteil daran hatte Sturmtank Mathias Stadelmann, der bereits elf Tore erzielt hat und auf dem besten Weg ist, erneut die Torjägerkanone zu holen - und das, obwohl Stadelmann von Kopfsguter aus dem „Fußball-Ruhestand“ geholt worden war. Die Weiler Serie mit zehn Spielen ohne Niederlage, endete nach zähen Kampf vergangene Woche in Berg. Nun würde Weiler nur zu gerne eine neue Serie starten, am besten mit einem Erfolg in Ostrach. Die Gäste werden ohne ihren gefährlichen Abwehrspieler Julian Karg, der bereits zwei Tore und vier Vorlagen auf seinem Konto hat, antreten müssen. Er ist nach der roten Karte in Oberzell noch gesperrt. Vergangene Saison entführte Weiler die Punkte mit 2:0 aus dem Buchbühlstadion. Dies wollen die Schwarz-Weißen in dieser Saison unbedingt verhindern.

„Wir brauchen noch mindestens vier Punkte und die wollen wir so schnell wie möglich holen“, gibt Trainer Timo Reutter vor, auch um das X des Zwischenziels bis zur Winterpause „20 Punkte plus x“ möglichst groß werden zu lassen.

Es wird wohl erneut ein Spiel, das von den Defensivreihen bestimmt wird - zumindest bei der Heimmannschaft. Die spielstarken Gäste werden die Abwehr um Torwart Thomas Löffler fordern und versuchen, ein schnelles Tor zu erzielen. Verzichten muss das Trainerduo auf den gesperrten Ladislav Varady. Dazu stehen Gabriel Fischer (Muskelverletzung) und Tenshi Kleiner (Platzwunde) für die Partie gegen den Tabellendritten nicht zu Verfügung. Mit am Start ist dafür wieder Mittelfeldchef Markus Gipson, seit Wochen in Topform und Garant für das Ostracher Hoch. Von seinen Ideen lebt die Offensive der Zebras. Die beiden Coaches Timo Reutter und Christian Söllner werden sich einiges einfallen lassen müssen, um die Rot-Weißen vom Strafraum fern zu halten. Wichtig wird auch sein, dass die Buchbühlkicker im Passpiel ihre Fehlerquote möglichst gering halten. Nur dann verteilen die Schwarz-Weißen keine vorweihnachtlichen Geschenke.