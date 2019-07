Marius Stang siegt überlegen am Federsee

Der Wettergott hat es gut gemeint mit dem SV Bad Buchau: Knapp 20 Grad, trockenes und beinahe windstilles Wetter sorgte für beste Bedingungen für die Teilnehmer der 20. Auflage des Bad Buchauer Stadtlaufs mit Federsee-Halbmarathon. Die äußeren Bedingungen kamen aber auch den zahlreichen Zuschauern zugute, die bereits am frühen Nachmittag den Marktplatz füllten und die Läufer anfeuerten.

Mit knapp 380 Anmeldungen für die einzelnen Läufe waren die Veranstalter zufrieden, auch wenn die Zahlen etwas hinter den Vorjahren zurück blieben.

Insgesamt 176 Anmeldungen entfielen auf den Hauptlauf, den Federsee-Halbmarathon. Von Beginn an setzten sich drei Läufer vom Rest des Feldes ab: Seriensieger Oliver Hoffmann (TSG Ehingen), Marius Stang (Fast Feed Tübingen) und Clive Brown (TG Biberach), der auch schon in Bad Buchau gewonnen hatte. In Schlagdistanz blieb Markus Kaiser (TG Biberach). Marius Stang schaffte es schließlich, eine kleine Lücke zu seinen Verfolgern zu reißen. In einer hervorragenden Zeit von 1:12:41 Stunden, der drittschnellsten Zeit, die beim Bad Buchauer Halbmarathon je gelaufen wurde, siegte er. Etwas mehr als eine Minute später überquerte Clive Brown die Ziellinie (1:13:56); Oliver Hoffmann komplettierte das Siegertreppchen (1:15:23).

Bei den Frauen waren die Rollen schnell verteilt. Bereits nach der ersten Stadtrunde übernahm Verena Andelfinger (Team 12. April) die Führung und gab diese bis ins Ziel nicht mehr ab. Sie siegte in 1:27:04 Stunden und verwies Veronika Ulrich (1:29:24) auf Platz zwei. Platz drei ging an Anja Clauß (bd. TSG Ehingen; 1:33:50).

Zwei Federsee-Meiserinnen

Während die Halbmarathonläufer die Runde um den Federsee drehten, fiel der Startschuss für den Jugend- und Jedermannlauf. Simon Schlanser (TG Biberach) siegte über 4,6 Kilometer in 17:05 Minuten. Knapp dahinter landete Ursula Trützschler (TG Biberach). Sie gewann überlegen die Frauen-Wertung. Die weiteren Plätze gingen an Anna Trützschler (TG Biberach) und Tina Biberger (TSV Eriskirch). Bei den Männern belegten Manuel Allmenröder und Julian Biberger (BSG Friedrichshafen) die Plätze zwei und drei. In der U18 siegte Leonie Dabrunz (SV Mergelstetten) vor Lina Locher und Melina Boll (Team ‚We love carbs!‘). In der männlichen Jugend U18 siegte Ebrahem Esmaeel vor Eiman Esmaeel und Elia Schneider.

Ein Novum war in diesem Jahr die Ehrung für die besten Mannschaften mit den meisten Teilnehmern beim Halbmarathon. Die TSG Ehingen siegte vor der LG Steinlach-Zollern und Tiefenbach am Federsee, die beide Zweite wurden. Den Titel der Federseemeisterin teilen sich Anna und Susanne Müller, die Hand in Hand und zeitgleich über die Ziellinie liefen.

Organisationsleiter Guido Winzenried war voll des Lobes und dankte den vielen Helfern, die den Stadtlauf erst möglich machten. Ein besonderer Dank Winzenrieds ging an Bernhard Schad, der mit Race Result Swiss für die Zeitnahme verantwortlich war.