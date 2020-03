Marika Marsovszki und Frédéric Bétrémieux führen Partnerschaftsverein

Beate Schreiber und Franz Barth sagen Adieu, Marika Marsovszki und Frédéric Bétrémieux übernehmen das Steuer Generationswechsel in der Vorstandsetage des Partnerschaftsvereins Chalais-Bad Saulgau Schon seit längerem hat die Vereinsvorsitzende Beate Schreiber, Ausschau nach einer Persönlichkeit gehalten, der sie ihr Amt übergeben könnte.

Da sich ihr Stellvertreter Franz Barth ebenfalls mit Rücktrittsgedanken trug, galt es, auch für ihn einen Ersatz zu finden. Mit Marika Marsovszki und Frédéric Bétrémieux erklärten sich zwei überaus engagierte Vereinsmitglieder bereit, Verantwortung zu übernehmen und teilen sich den Vorsitz, nachdem sie vom Plenum gewählt wurden. „Fünfzehn Jahre an der Spitze des Partnerschaftsvereins sind genug.“, hatte Beate Schreiber beschlossen und war sichtlich erleichtert, den Vereinsmitgliedern bei der Jahreshauptversammlung kompetente Nachfolger präsentieren zu können. Zum letzten Mal begrüßte sie die Versammlungsteilnehmer als Vorsitzende und ließ das vergangene Jahr im Schnelldurchgang Revue passieren, denn auf der Tagesordnung reihte sich Punkt an Punkt. Den erfreulichen Mitteilungen stellte sie die Nachricht voran, dass sowohl auf Chalaiser wie auf deutscher Seite etliche Mitgliedern verstarben, die der deutsch-französischen Freundschaft eng verbunden waren. In Chalais waren dies Jacques Peron, Andre Villeneuve und der langjährige Präsident Jacques Dournois, in Bad Saulgau fehlen Josef „Sepp“ Frankenhauser, Walter Boos, Wolfgang Wachter und Pascal Friedrich.

Das Vereinsjahr 2019 brachte eine umfangreiche Reihe von Veranstaltungen. So war der Partnerschaftsverein beim Jubiläum 1200 Jahre Saulgau präsent und zeichnete die gemeinsame Geschichte von Chalais und Bad Saulgau mit einer viel beachteten Foto-Dokumentation nach, die in den Schaufenstern zahlreicher Geschäfte gezeigt wurde. Im Altenheim gab es Lesungen französischer Märchen und beim Bächtlefestumzug erinnerte eine französische Delegation in Kostümen aus napoleonischer Zeit an die deutsch-französische Freundschaft. Beim Historischen Markt war der Stand mit Chalaiser Spezialitäten erneut ein Publikumsmagnet. Auf sportlicher Seite maßen sich deutsche und französische Fußballspieler im Rahmen des traditionell an Pfingsten ausgetragenen Stadtpokals, der diesmal in Braunenweiler stattfand.

Beate Schreibers letzte Amtshandlung war der Tagesordnungspunkt Ehrungen, die den über 90-jährigen Mitgliedern Annemarie Boos und Anni Wipper für ihren unermüdlichen Einsatz als Gastgeberinnen zuteil wurden. Ihrem Adieu fügte sie ein herzliches Dankeschön an, das allen Vorstandskollegen inklusive der Mitarbeiter im Rathaus galt, die sie bei ihrer Amtsführung tatkräftig unterstützt hatten.

Bevor die Wahl des Vorstands über die Bühne ging, wurde eine Satzungsänderung diskutiert, die den Vorstandsvorsitz als Doppelspitze festschreiben sollte. Nachdem das Plenum diesem Antrag die Zustimmung verweigerte, stellt sich der aktuelle Vorstand aus folgenden Mitgliedern zusammen: Marika Marsovszki und Frédéric Bétrémieux übernehmen den Vorsitz, Alfred Härle ist weiterhin Kassier und Uta Beller bleibt Schriftführerin. Neue Jugendwartin ist Birgit Schmid, Rudi Multer prüft mit Rose Waldorf die Kasse und der Beirat besteht aus Monika Kohler, Veronika Eberhart-Multer und Wiktor Szygenda. Im Anschluss verabschiedete Bürgermeisterin Doris Schröter Beate Schreiber mit einem Blumengebinde als Dank für ihr großes Engagement und die „unaufgeregte“ Zusammenarbeit, die sie sehr schätzte.

Die neuen Vorsitzenden des Partnerschaftsvereins versprachen, Traditionen beizubehalten ebenso wie frischen Wind in die Partnerschaft zu bringen.