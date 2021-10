Marika Marsovszki führt Fraktion der Grünen

Marika Marsovszki übernimmt Fraktionsvorsitz

Bad Saulgau (rum) - An der Spitze der Gemeinderatsfraktion der Grünen hat sich ein Wechsel vollzogen. Wolfgang Lohmiller (71) hat das Amt des Fraktionsvorsitzenden aus gesundheitlichen Gründen abgegeben, bleibt aber stellvertretender Fraktionsvorsitzender. „ich möchte loslassen“, sagt er im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Marika Marsovszki (57), die bisher Fraktionsvorsitzende war, führt nun die vierköpfige Fraktion der Grünen. Wolfgang Lohmiller hat die Grünen in Bad Saulgau in den Gemeinderat geführt. Seit zwölf Jahren ist Wolfgang Mitglied im Gemeinderat und wurde bei der letzten Wahl zum dritten Mal ins Gremium gewählt. Marika Marsovszki wurde 2019 erstmals ins Gremium gewählt. Sie übernimmt von Wolfgang Lohmiller außerdem das Amt der ehrenamtlichen Stellvertreterin von Bürgermeisterin Doris Schröter. Den entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat am Donnerstag. Insgesamt gibt es entsprechen der Zahl der Fraktionen im Gemeinderat vier stellvertretende Stellvertreterinnen oder Stellvertreter.