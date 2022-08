Marcel Schneider gibt Trainingsstunden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Marcel Schneider (32), geboren in Bietigheim-Bissingen ist Deutschlands Golfer Nummer drei. Derzeit belegt er Platz 190 der Golf-Weltrangliste. Marcel Schneider wird seit ein paar Jahren von der Betreibergesellschaft Green-Golf Bad Saulgau unterstützt und startet auch für diese auf der DP World Tour, der höchsten europäischen Golf-Liga.

Am Freitag, 29. Juli war er zwischen seinem Start bei der US Open in Brookline, Massachusetts und dem nächsten Turnier in St. Andrews in Schottland wieder mal zu Besuch bei uns auf der Anlage. Marcel nahm sich den ganzen Nachmittag Zeit, um mit unseren Jugendlichen eine ausgiebige Trainingseinheit zu absolvieren. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie die Jugendlichen von einem motivierten und erfolgreichen Golfprofi Tipps annehmen und umsetzen. Zum Abschluss ging es für die Förderspieler mit Marcel noch auf den Platz, um praktische Anleitung auch für die Spielstrategie zu bekommen. Vielen Dank für dieses Engagement und viel Erfolg bei den nächsten Turnieren.