Mann wird gegenüber Frau handgreiflich

Die Polizei war an Weihnachten wegen einer Körperverletzung gerufen worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein leicht angetrunkener 38-jähriger Lebenspartner seine 42-jährige Partnerin im Streit so kräftig am Arm gepackt hatte, dass dies sichtbare Druckstellen hinterließ. Zum Schutz der 42-Jährigen und ihren anwesenden Kindern wurde dem Lebenspartner ein Wohnungsverweis und Rückkehrverbot ausgesprochen. Wie die Polizei mitteilt, gab er seine Wohnungsschlüssel freiwillig heraus. Der Mann kam bei einem Freund unter. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.