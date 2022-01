Mann versteckt sich im Lebensmittelmarkt

Ohne Erfolg ist am Donnerstagabend ein unbekannter Täter geblieben, der sich in einem Lebensmittelmarkt in der Fuchsgasse in Bad Saulgau verborgen hielt, um sich offenbar gezielt einschließen zu lassen. Nach Ladenschluss stellten eine Mitarbeiterin und ihr Kollege den Mann fest, als sich dieser in den Räumlichkeiten des Geschäfts verstecken wollte. Der Täter, der als etwa 1,85 Meter groß, etwa 20 bis 25 Jahre alt und dunkel bekleidet beschrieben wird, flüchtete in unbekannte Richtung. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen wegen versuchten Einbruchs aufgenommen und bittet Zeugen, die sich zwischen 20 und 21 Uhr im Bereich des Lebensmittelmarkts aufgehalten haben, unter Telefon 07581/48 20 um sachdienliche Hinweise.