Mann und Partnerin gehen aufeinander los

Der Streit eines Paares hat am frühen Sonntagmorgen zum Einsatz der Polizei in der Störckstraße in Bad Saulgau geführt. Ein 28 Jahre alter Mann und seine Lebensgefährtin gerieten nach Angaben der Polizei derart aneinander, dass beide aufeinander losgingen und den jeweils anderen leicht verletzten. Sie kamen zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt den genauen Ablauf der Streitigkeiten.