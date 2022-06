Mann stiehlt mit über zwei Promille ein Fahrrad

Gleich mehrmals hat ein 43-Jähriger in der Nacht von Montag auf Dienstag die Polizei beschäftigt. Zunächst zog der alkoholisierte Mann die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich, nachdem er die Beamten kurz nach 23 Uhr nach einer Wegbeschreibung gefragt hatte und kurz darauf mit seinem Fahrrad über den Marktplatz fuhr. Nachdem ein Alkoholtest laut Polizeibericht rund zwei Promille ergeben hatte, musste der 43-Jährige sein Fahrrad stehen lassen und die Polizisten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Weil er in den frühen Morgenstunden sein Fahrrad offensichtlich nicht wiederfinden konnte, entwendete der 43-Jährige kurzerhand ein Fahrrad, das in der Hauptstraße angeschlossen war, und begab sich damit zu einem Kiosk am Bahnhof. Dort wurde er vom eigentlichen Fahrradbesitzer, der nun mit dem Taxi zur Arbeit fahren musste, gegen 6 Uhr angetroffen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den Mann ein.