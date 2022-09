Ein Exhibitionist hat sich am Dienstag gegen 14.30 Uhr in der Bachstraße in Bad Saulgau bei der dortigen Bahnunterführung aufgehalten. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit.

So beschreiben Zeugen den Täter

Der Mann befriedigte sich selbst und wurde dabei von einer Zeugin hinter einem Gebüsch beobachtet. Es liegt folgende Personenbeschreibung vor: Der Mann soll etwa 45 Jahre alt sein, blond-braune Haare und eine blaue Jeans getragen haben.