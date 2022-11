Mann onaniert auf Chalais-Platz

Ein 41-Jähriger hat am Donnerstag gegen 14.45 Uhr auf dem Chalais-Platz in Bad Saulgau öffentlich onaniert. Wie die Polizei am Samstag mitteilt, hat eine 57-Jährige den Vorfall beobachtet und gemeldet.

Zeugen helfen der Polizei weiter

Während sich der 41-Jährige noch vor dem Eintreffen der Polizei aus dem Staub machte, konnte eine weitere Zeugin den Beamten mehr Details zu dem Tatverdächtigen nennen, sodass er kurze Zeit später in seinen vier Wänden angetroffen werden konnte.